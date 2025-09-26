Malestar entre los comerciantes de la calle Pelota de Cádiz, obligados a retirar los expositores del exterior

Hace una semana agentes de la Policía Local se personaron en los comercios de la calle Pelota que tienen expositores en la calle y ordenaron sus retiradas, después de solicitar los permisos pertinentes de ocupación de la vía pública con estos enseres. Los comerciantes de esta calle no entienden la razón.

"Nos dicen que es una orden de Urbanismo", señala Juan José Recio, de la firma Bernal, quien ha tenido que quitar de la calle "dos caballetes con bolsos" en una de las dos tiendas que tiene en la calle Pelota, concretamente su outlet. Todo ello "a pesar de tener en regla el pago del impuesto por colocarlos fuera".

Principalmente, los negocios 'castigados' son los que se dedican a vender recuerdos de Cádiz, en una vía esencial para el paso de los turistas que cada día acuden a la ciudad. En esta ruta obligada del visitante, desde la tienda Souvenir Cádiz se destaca que "hemos perdido ventas en sombreros y postales por no poder exhibir la mercancía fuera".

La vaca de la tienda Ale-Hop apenas asoma la cabeza por la puerta. Antes estaba en plena calle, ahora no se permite a esta franquicia exhibirla fuera. En Regalos y Souvenirs La Suiza, su encargada lamenta que esta decisión se haya tomado "sin darnos explicaciones".

"Nos preguntaron por las licencias y nosotros la tenemos, pero han quitado todos los expositores, pagando justos por pecadores", explica Noelia, encargada de Souvenirland. En este negocio han tenido que retirar tres expositores. "Nos quita visibilidad", se queja.

El permiso no es sinónimo de colocar cualquier cosa

Desde el Ayuntamiento de Cádiz se señala que esta acción responde a una campaña de control de terrazas (las mesas de más o las pizarras que anuncian menús) y elementos auxiliares de comercios y negocios hosteleros, iniciada este último verano. "El hecho de tener licencia no quiere decir que se pueda poner en la calle cualquier elemento y en cualquier sitio", destacan fuentes municipales. La campaña se realiza a través de la coordinación de varias delegaciones para actuar en vías con mucho tránsito.

La intención municipal no es suprimir estos elementos, "sino regularlos y que no supongan un obstáculo para el paso de los peatones". Y para esta situación "no hay sanciones y no significa que no se puedan colocar nunca más".

Habrá una reunión con los comerciantes en las que se les explicará la situación y la necesidad de que antes de colocar los elementos auxiliares informen al Ayuntamiento de sus medidas y del lugar de instalación.