La firma de moda femenina Anika cierra en Cádiz después de 40 años

Una imagen del escaparate de la tienda Anika en la calle Ancha estos últimos días antes del cierre.

“Se va a notar la ausencia en la calle, es una pena”, dice Paqui, de la cafetería Capricho mientras sirve un café a Ana Sánchez, encargada de la firma de moda femenina Anika, que ha cerrado para siempre por jubilación de su propietario. El centro de la ciudad pierde así un referente, una empresa gaditana que llegó a tener casi 20 tiendas abiertas a la vez por toda España y que ahora ha echado la baraja (este último sábado) en las cuatro que le quedaban: tres en Cádiz, dos de ellas en la calle Ancha y otra en la avenida Ana de Viya, y una cuarta en centro comercial Jerez Norte.

“Llevo más de 40 años detrás de un mostrador y para mí esto es una pena. Nos vamos por jubilación, no porque nos hayan echado. Somos la última cadena de ropa femenina que quedaba”, apunta Ana Sánchez.

“Me da mucha pena, por nosotros, por los clientes, que han sido fabulosos, y por los trabajadores, que nunca nos han dado problemas y a los que agradezco su profesionalidad”, añade.

Evoca Ana los comienzos de la firma con la apertura, en el local que ahora tienen en Ancha junto a Fotos Luque, de la tienda Dandy en 1987. Ahí nació la expansión, en la que Ana tuvo mucho que ver. “La segunda tienda la abrimos también en Ancha, en lo que fue Discos Elisia, que era muy pequeña y la ampliamos. En lo que hoy es Pestana, esa obra la hicimos nosotros. La tienda se llamaba Via Milano, ropa para chicos y chicas. Y luego ya cogimos el local donde estamos ahora, que por un tiempo se lo alquilamos a la oficina del Bicentenario de la Constitución de 1812, y ya se llamó Anika”, recuerda.

El buen hacer de esta empresa gaditana llamó la atención de Bahía Sur, que invitó a Anika a instalarse allí. “Estuvimos 20 años en una tienda decorada por Álvaro Linares”, explica.

En Sevilla: en la plaza del Duque y en Nervión

Anika también estuvo en el centro comercial El Paseo de El Puerto o en Sevilla junto a El Corte Inglés de la plaza del Duque, “que en el Ayuntamiento nos obligó a hacer la acera”. “Inauguramos también en Sevilla el centro comercial de Nervión siendo alcalde Soledad Becerril y el centro comercial Jerez Norte con Pedro Pacheco de alcalde. Allí nos jubilamos ahora, somos los más antiguos de allí. También tuvimos tiendas en Algeciras, Marbella, Valencia, Elche, Alicante, Oviedo, Málaga…”, relata.

En medio de la expansión, Anika tuvo que lidiar con varias crisis. La de principios de los 90 o la de 2008. “Pero lo peor fue la pandemia”, aclara. El sector textil ha sufrido mucho, además, la tendencia de comprar ropa por internet. “Eso nos ha matado”, reconoce Ana Sánchez.

Ella ha trabajado siempre por la unión de los comerciantes. La marcha de Anika debilita de alguna manera a un sector siempre en peligro. “Se han emocionado mucho en Cádiz Centro Comercial Abierto cuando he ido a tramitar la baja como comercio asociado”, destaca con pena.

Las despedidas siempre son amargas, pero la de Anika ha ayudado a organizaciones como Madre Coraje, a la que ha donado perchas y maniquís. También recibirá maniquís la Casa del Carnaval.

La ciudad dice adiós a buenos emprendedores y comerciantes. Dejan tres locales sabrosos, bien ubicados, que a buen seguro tendrán ya algunos pretendientes.