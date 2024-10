Mágico González, Mario Conde y 'El resurgir de los fenicios' completan la programación del South Series de Cádiz

Cádiz/La programación del II South International Series Festival, que se celebra en Cádiz del 25 al 31 de octubre, y que tuvo su presentación oficial en Madrid hace unas semanas, suma nuevos atractivos. Así, lo han asegurado sus artífices y colaboradores que este jueves se han dado cita en la Diputación Provincial de Cádiz para poner de largo la programación completa, a falta de las actividades paralelas para la ciudadanía de las que se encarga el Ayuntamiento de Cádiz.

De esta forma, el director de esta iniciativa público-privada, Joan Álvarez, ha revelado los títulos de tres nuevas series, tres apuestas por la producción documental, que vienen a engordar una oferta que ya reúne "a más de 50 series, entre ellas, 12 presentaciones mundiales y 15 nacionales", ha explicado el coordinador de la cita, que ha estado acompañado por los representantes de las instituciones públicas imprescindibles para la puesta en marcha del festival, Junta de Andalucía, principal inversora -con la delegada de Gobierno en Cádiz, Mercedes Colombo, y la delegada territorial de Cultura y Deporte, Tania Barcelona-; Diputación Provincial, que aporta 300.000 euros en forma de subvención nominativa -representada por su presidenta, Almudena Martínez-; y el Ayuntamiento de Cádiz, ciudad que ha acogido el evento desde su origen -con la presencia del alcalde, Bruno García, y el primer teniente de alcalde y coordinador de las actividades del South que aportará la ciudad, José Manuel Cossi-.

De hecho, el Consistorio gaditano también estará presente en el South de este año como productor ejecutivo de una de las novedades que se han anunciado en la presentación pública gaditana. Así, Cádiz, el resurgir de los fenicios, el espectáculo que la compañía La Fura dels Baus coprodujo con el Ayuntamiento para el Festival Cádiz Fenicia también será el título de la serie donde se relata todo el proceso de montaje de la pieza en la que los propios gaditanos fueron parte importante de su desarrollo. Una producción cuya dirección está también a cargo de otra gaditana, la cineasta Silvia Moreno, artífice de títulos tan celebrados como Callejeras y Steven quiere conocerte.

También con mucho sabor gaditano se presentará Mágico, el proyecto de una serie documental sobre el icónico futbolista salvadoreño cuya huella perdura en la ciudad desde sus tiempos como jugador del Cádiz C. F. Un auténtico dios viviente para Cádiz que será el protagonista de una producción audiovisual que viene avalada por la Fundación del Cádiz C. F. y Ecocinema, en la producción, y que cuenta con la dirección de Gonzalo Lamela y Javier Krause. "Mágico González está de camino pero Mágico González es un genio, no sólo del fútbol sino de la vida, y con los genios hay que mantener una relación especial... Pero está de camino", confía Joan Álvarez en la presencia en Cádiz del as del balón.

Sí informa con toda seguridad el director de South Series de la participación del exbanquero, expolítico y exconvicto Mario Conde en la presentación de una serie documental dedicada a su figura, Matar a Mario Conde. Una producción alrededor del hombre que fue condenado a veinte años de cárcel por delitos de estafa y apropiación indebida en el caso Banesto que viene de la mano de Womack -la empresa privada que organiza el festival junto con la colaboración de las administraciones públicas- y que tendrá su debut en esta cita.

Una imagen de la presentación en Cádiz del II South Series en el momento de la intervención del alcalde de la ciudad, Bruno García. / Julio González

"Hay una frase muy antigua que me están diciendo estos días, que viene de la literatura del siglo XVI, si no me equivoco, esa de que las segundas partes nunca fueron buenas. Y, miren, yo tengo que recordar que en lo que a series se refiere, los segundos episodios suelen ser mejores que los primeros, y que vamos a hacer uno increíble", ha aseverado el director de un South Series que "si el año pasado se mostró en el 80% de su potencial, este año se va a mostrar en un 95%". "El 5% lo dejamos como margen de crecimiento porque este festival es muy ambicioso", ha advertido su alma mater que, si este año ha apostado de una forma más contundente por el carácter competitivo del encuentro (con la creación de muchos más galardones), para la próxima edición espera "que para el sector sea un honor ganar una de nuestras estatuillas".

Además de la atención a la industria, que también se verá premiada a través del trabajo de tres profesionales reconocibles, la actriz española María Adánez, el creador de House y The Good Doctor, David Shore, y el actor turco Can Yaman, Álvarez ha recordado que este es un festival "de alfombra roja", es decir, hecho también para el disfrute del público. Algo que ya se pudo ver en su primera edición que, con todo, también se vio afectada por el terrible accidente de autobús que tuvo lugar el pasado año en Cádiz rebajando su presencia en la calle durante dos días.

Cultura, turismo e impacto económico

A excepción de ese velo oscuro que, irremediablemente, marcó la edición inaugural del festival, todas las autoridades presentes han querido destacar las bondades y "el éxito" de la edición de 2023 de South Series valorando su "impacto económico" a través de la potenciación de sectores como "la cultura y el turismo".

Así, la presidenta de Diputación no ha dudado en apostar por esta iniciativa que contribuye "a un turismo sostenible y desestacionalizado", que genera "un impacto económico" que cifra en 31 millones de euros y que proyecta "una imagen cultural de la ciudad y de la provincia". De esta forma, también valora el South como el mejor escaparate "para mostrar que tenemos las mejores localizaciones, los mejores recursos, talento, potencial y frescura", ha tildado Almudena Martínez.

Igualmente, la delegada de Gobierno de la Junta en Cádiz se ha congratulado por la labor del South que "convierte un año más a Cádiz en el epicentro de las nuevas series nacionales y mundiales" destacando también los beneficios "para la cultura y el turismo" de nuestro entorno que conlleva esta iniciativa que, según sus mediciones, produjo en 2023 "15 millones de impactos de la marca Andalucía en los medios" y dejó "7 millones de euros en la ciudad de Cádiz, según lo cifró Nielsen (empresa de medición de mercados)", ha precisado Mercedes Colombo.

Por su parte, el alcalde de Cádiz ha asegurado que un año más brinda su apoyo a South Series "para reforzar nuestra capacidad cultural" ya que Bruno García quiere "conseguir una ciudad orientada hacia la cultura", y el apoyo al cine, en la consecución de ese objetivo, lo valora como "fundamental". "El año pasado acogimos esta iniciativa con la incertidumbre de qué iba a pasar pero, inmediatamente, Cádiz hizo suyo el South, el público respondió y este año tenemos otro tipo de nerviosismo, el de siempre intentar mejorar", ha explicado Bruno García que se compromete a presentar la programación paralela de actividades municipales, que como el año pasado estaban enfocadas a vivir el festival en la calle, "en las próximas semanas".