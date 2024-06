Magerit, 25 años alegrando paladares en Cádiz

El camino no ha sido fácil, pero la primera tienda de vinos especializada que abrió en Cádiz, el 15 de junio de 1999, ha llegado a los 25 años de vida en la esquina de la calle Fermín Salvochea frente a la Alameda. Josefina Armental y Maribel Fernández celebran las bodas de plata de un proyecto que desde el principio fue una aventura, en tiempos en los que no existía, ni de lejos, la cultura del vino que existe ahora. Pero a fuerza de empeño y de, sobre todo, formación y aprendizaje, Magerit ha llegado a ser un referente en el sector.

“Al principio fue un negocio frío y duro. Sí, era una apuesta arriesgada pero a la vez, un reto”, admite Maribel Fernández. “Los mismos bodegueros nos decían que iba a ser complicado. Que ya este negocio era difícil en grandes ciudades, como para no serlo en Cádiz”, añade. La ubicación no ayudaba, lo que supuso otro obstáculo. Magerit no está en el centro de la ciudad, en un sitio de paso. “Estamos junto a una carretera, como quien dice. Aquí hay que venir”, acepta Maribel.

Josefina Armental, gaditana, se había formado como sumiller en Madrid durante 14 años y después de atesorar tantos conocimientos y atrapar tantos aromas en su nariz, se decidió a volver a su ciudad natal y abrir la tienda junto a Maribel, madrileña de nacimiento. Mucho Madrid presente. Por eso el negocio se llama Magerit, que es el nombre en árabe de la capital de España. Maribel está más pendiente de la tienda mientras que Josefina se está dedicando más a la docencia, enseñando y formando a jóvenes en el mundo del vino y del maridaje.

Desde aquel junio de 1999, la relación del cliente con el vino y su acercamiento a tan atractivo mundo ha cambiado mucho. Relata Maribel que entonces “los vinos del Marco de Jerez era lo que se movía aquí. Luego, el paladar de la clientela fue explorando nuevos sabores”. Y gracias a una labor sorda y callada y a “una inversión constante para tener siempre género nuevo”, Magerit, muy pendiente del mercado, de los gustos, de las modas, fue ofreciendo cada vez más variedad a sus clientes.

Magerit se fue asentando y gracias a su dedicación se hizo con una clientela muy fiel. “Si no, no hubiésemos aguantado”, reconoce. El cliente de esta tienda de vinos “sabe mucho y ya te pide vinos con nombres y apellidos. Sabe lo que quiere y se ha vuelto selecto, aunque no deja de buscar novedades y para ello nos pide recomendaciones. Incluso el que sabe, pide ayuda”. “Pero el que viene no tiene por qué ser experto. Al contrario, las puertas están abiertas para el que no sabe de vinos. Hay que atreverse a probar y nosotros desde aquí les ayudamos”, apostilla.

Maribel Fernández coloca unas botellas en una estantería de la tienda de vinos. / Lourdes de Vicente

La tienda empezó vendiendo vinos y licores y hace poco introdujo algo de alimentación gourmet como mermeladas y conservas. Además, accesorios de vino como decantadores, sacacorchos, copas…

¿Cuáles son las tendencias actuales? Señala Fernández que no hay producto estrella, pero sí han cobrado mucho protagonismo en los últimos tiempos los vinos de la tierra de Cádiz. “Han subido en ventas una barbaridad, por suerte para todos porque son de la provincia y son verdaderos tesoros”, destaca antes de enumerar el listado. Fino, manzanilla, palo cortado, amontillado, oloroso, brandy, y también tinto y blanco de la tierra.

El vino no es sinónimo de precio alto. “Aquí tenemos desde lo más barato hasta lo que el cliente quiera gastarse. Hay buenos vinos para todos los bolsillos”. Magerit mantiene un stand fijo llamado Vinos del Mes que ofrece novedades o caldos conocidos a un buen precio. Y reparte su género de manera rápida y eficaz a través de la venta online.

Además de la clientela de siempre, de una edad que supera los 40 años, la juventud se acerca cada vez más a Magerit. “Vienen hijos de quienes fueron nuestros primeros clientes cuando abrimos en el 99. Y eso es muy reconfortante para nosotras, porque se nota que hemos contribuido a esa herencia. Se ve que han aprendido de sus padres y tienen una buena cultura del vino”, expone Maribel con orgullo.

La calidad de Magerit no ha pasado desapercibida para los sectores relacionados, de alguna manera, con el placer de comer y beber. En los premios Solera a la mejor tienda de vinos de la provincia fue primer premio en 2016 y 2023 y segundo en 2021, distinciones otorgadas por el Consejo Regulador del Jerez y la revista Cosas de comé, que se difunde en los periódicos del Grupo Joly Diario de Cádiz, Diario de Jerez y Diario de Sevilla. Y en 2008 recibió el premio gastronómico Conde de Garvey.