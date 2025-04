Luis García Montero en Cádiz: "La universidad pública hay que defenderla con uñas y dientes"

Cádiz/La brillante carrera literaria, la vocación de servicio público, la apasionada actividad dentro de las aulas, la admiración como deudor y continuador de una muy especial estela de poetas y, sobre todo, el compromiso social y cívico del literato, profesor y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que los profesores José Jurado y Nieves Vázquez han cristalizado en los ocho paneles que componen la exposición El desorden que soy, quedaron este lunes totalmente revalidados con las ideas que inspiraron el discurso con el que su protagonista inauguró la muestra. Porque el granadino no dudó ni un instante en salirse con elegancia del tentador foco del yo y redirigirlo para iluminar una férrea defensa, una defensa “con uñas y dientes”, de la universidad pública. Universidad Pública como la de Cádiz, que este año le dedica su Semana del Libro.

“Estoy convencido de que la universidad pública hay que defenderla con uñas y dientes. Convencido. Si queremos recibir la herencia de la Ilustración, donde la palabra libertad sea inseparable de la palabra igualdad, hay que crear condiciones públicas que permitan la igualdad de condiciones en la formación de las personas. Y por eso me preocupa mucho la inercia que se está viviendo en Estados Unidos o en algunas comunidades españolas de castigar a las universidades públicas para potenciar las universidades privadas. Eso es potenciar las élites frente a la igualdad de la ciudadanía”, se ha armado García Montero tras agradecer “con emoción” el trabajo de los profesores de la Universidad de Cádiz que se han enfrentado a la “compleja” labor de resumir la “bicéfala, tricéfala, o más” actividad de un hombre cuya vida es “pozo que da mucha agua”, como definían Jurado y Vázquez, comisarios de una exposición organizada por el Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura de la UCA, en colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras (con Antonio Serrano Cueto, su nuevo decano, presente en su primer acto público) y su biblioteca, donde se puede disfrutar la muestra.

Un recorrido cronológico que, como decimos, se ajusta como un guante al cáracter exhibido este lunes en Cádiz por uno de sus Hijos Adoptivos. Porque García Montero cita a Antonio Machado; se acuerda de Ángel González y Caballero Bonald – “celebrar centenarios lejanos es un ejercicio cultural, pero estar celebrando centenarios de la gente con la que se ha emborrachado uno muchas noches, muchas tardes, muchos días, empieza ya a hacer un peso en la vida para tomar conciencia de la edad que uno tiene”–; habla de los profesores “que cuando están de vacaciones aprovechan para trabajar”; de un artículo que está preparando para un amigo de la Universidad de Valladolid; y de la “verdadera fortuna” que supone trabajar en tu vocación; hasta conducirnos, en una concatenación de frases donde una reflexión parece sólo nacida para abrazarse a la otra, al alegato a favor de la educación pública y, más, de las Humanidades, que en el fondo, también cose los paneles de El desastre que soy.

Luis García Montero, en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz, contempla uno de los paneles de la exposición que le dedica la UCA. / Julio González

“Y estoy convencido de la importancia de las Humanidades. Me parece que quien se mete con la Ciencia es un cretino. Tenemos mil motivos para agradecer los avances de la Ciencia. Me parece que quien se mete con la Técnica es un cretino. Mil motivos hay para agradecer la tecnología. Pero quien descuida las Humanidades es un irresponsable y también, un cretino, porque sin Humanidades la Ciencia y la Técnica trabajan al servicio de los negociantes y no al servicio de la dignidad de los seres humanos”, pronunció claro meridiano el hombre que “como ciudadano, como profesor, como poeta” siempre ha pretendido reivindicar “la importancia de lo público y la importancia de las Humanidades”. “Y como he aprendido, sobre todo, a ser prudente, pues digo que es lo que he pretendido, aunque no me jacto de haber aportado nada importante a esta defensa de las Humanidades y de lo público”, abrochaba su intervención haciendo un nuevo lazo entre estas últimas palabras y la frase del prólogo de las Páginas escogidas del poeta sevillano (“lo que yo he pretendido en la vida (tened en cuenta que digo pretendido, no me jacto de que lo haya conseguido)”) en el que anda trabajando, para un amigo, profesor, de una universidad pública... El desorden que soy, reza el rótulo de la exposición, como reza un verso suyo, y, sin embargo, Luis García Montero no da palabra sin hilo.

“Fíjate que lo tengo que comentar con los comisarios, me ha gustado mucho el título de la exposición”, agradecía el escritor el rótulo de la muestra que, además, ve muy acertado pues “en una época donde hay tanto bulo, podemos caer en la tentación no solo de rechazar la mentira, sino de defender dogmáticamente la verdad”. “Y las Humanidades lo que nos han enseñado es que dogma es ninguno y que tenemos que defender una idea de verdad frente a los bulos que respete la interpretación, los matices, las distintas perspectivas de cada una de nuestras conciencias. En ese sentido, frente a la identidad cerrada, la conciencia humanista lo que te invita es a ver las distintas cosas que hay en ti, lo bueno y lo malo, lo que has intentado y lo que has fracasado. Y, más que un orden cerrado, lo que uno es es un desorden que necesita asumir un camino para arreglar las cosas”, argumentaba el, efectivamente, humanista que cree en “apoyar la conciencia crítica” desde el optimismo y “sin el cinismo del todo da igual”. “Ángel González, uno de los maestros que aparece en la exposición, escribió un libro en un momento muy difícil de su vida diciendo “sin esperanza con convencimiento”. A lo mejor el mundo se pone cuesta arriba y uno no tiene motivos para estar esperanzado, pero lo que no podemos renunciar es a nuestras convicciones, y eso es lo que nos permite no tirar la toalla”, dice Luis García Montero rodeado de su vida, de su obra, de sus compromisos y sus amigos en 8 paneles.