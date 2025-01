Lola Cazalilla aguantará en el Ayuntamiento de Cádiz hasta el mes de febrero

Cádiz/"Un día triste pero también feliz". Así iniciaba este martes por la mañana su intervención el portavoz municipal de Adelante Izquierda Gaditana (AIG), David de la Cruz, antes de pasarle la palabra a la aún concejala Lola Cazalilla

La que fuera edil de Cultura y Carnaval durante cuatro de los ocho años de la era Kichi, Lola Cazalilla, no llegaba en esta ocasión para proponer nada o para criticar nada en su puesto de opositora sino que llegaba al Salón Isabelino del Ayuntamiento de Cádiz para decir "adiós". Bueno, al final se quedó en un anuncio de que se iba, pero que aún no.

Ayer, cuando este periódico dio a conocer la noticia, fuentes del partido indicaban que entregaría el acta de concejala este mismo martes, pero no va a ser así. La propia Lola Cazalilla confirmaba que aún no iba a dar ese paso sino que esto lo hará en febrero y que aún tenía en agenda asistir al pleno de este mes de enero y a un pleno extraordinario sobre vivienda que tendrá lugar también en breve.

De momento, este tiempo de margen que podría llegarle impuesto ante la duda sobre el nombre de su sucesor o sucesora, le vendrá bien al partido para saber quién iba a ocupar su puesto de concejala. De momento es algo que no está nada claro, ya que la persona que le seguía en la lista del partido es Laura Cuvero, militante de Izquierda Unida, pero esta compañera confirmó ya, a través de las redes sociales que no sería la sustituta de Cazalilla, aludiendo "temas personales".

Así que siguiendo la lista de la formación le tocaría a la que también fuera ex concejala pero de Turismo, Monte Mures, y, la siguiente, Vanesa Sibón, pero ninguna de ella ha declarado aún ni pública ni internamente que estén dispuestas a hacerse cargo de esta responsabilidad política.

Lola Cazalilla se fundió en varios abrazos con compañeros de los medios de comunicación / Jesús Marín

"Se nos va una concejala imprescindible, impecable, que se ha dejado la piel por la cultura, el carnaval y por la ciudad, en general". A la vez, De la Cruz decía sentirse feliz por verla ilusionada con esta nueva etapa que va a iniciar lejos de Cádiz.

"Nunca me iré de Cádiz"

Cazalilla inició su intervención que un gaditano "nunca se va de Cádiz", pero sí es cierto que reconoció que con esta despedida terminaba su andadura en la institución municipal. "Y la razón es bien sencilla y natural. Tengo una oferta laboral y profesional que me interesa y necesito coger". Ya aprovechó para recordar que en su partido no son profesionales de la política y no cuentan con un partido o un aparato que "nos tenga en nómina y que nos permita hacer carrera en la política".

De todas formas dejó claro también que ella no cree en la política como profesión que cree más en que debe ser un acto o una etapa temporal. "Y somos personas normales que trabajamos en otra cosa, vamos al paro, se nos acaba el paro, y, en este caso, el proyecto en el que me embarco implica muchos viajes y períodos fuera de Cádiz".

Lola Cazalilla durante la rueda de prensa de este martes por la mañana en la que anunció que dejaba su cargo de concejala / Jesús Marín

Ella considera que esta nueva situación es incompatible con lo que Cazalilla entiende como municipalismo, "algo que hay que trabajar desde aquí y también desde la oposición, ya que a pesar de no estar en el poder uno debe tener la misma entrega igual que cuando estaba en el gobierno, y, para eso, hace falta estar en Cádiz".

Lola Cazalilla tuvo bonitas palabras para sus compañeros de formación, ya que "he tenido la suerte de trabajar con amigos y amigas, a pesar de que dicen que uno no entra en la política para hacer amigos. Yo los he hecho. Son parte de mi familia. Me voy bien arropada y me siento afortunada y agradecida".