La intensa lluvia no impide el atraque de uno de los cruceros más lujosos en el puerto de Cádiz

Cádiz/Octubre no acabó con los tres cruceros que llegaron este martes al puerto de Cádiz, ya que, tal y como estaba previsto por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz en su página web, este miércoles han sido dos los buques turísticos que han llegado a Cádiz, a pesar de la intensa lluvia y el viento, para, así, despedir este décimo mes del año. De entre esa pareja de buques que nos visita este miércoles destaca uno de ellos, ya que se trata de la primera ocasión en la que toca el puerto de Cádiz.

El AidaCosma es uno de ellos y, con sus 337 metros de eslora, se convierte en uno de los buques turísticos más grandes que visita este año 2024 el puerto de Cádiz. Llegó sobre las ocho de la mañana con la ayuda de los miembros del equipo de la Corporación de Prácticos del puerto de Cádiz y permanecerá atracado a muy pocos metros del casco histórico de la ciudad hasta las seis de la tarde o hasta que la meteorología así lo permita.

El AidaCosma toca Cádiz en su trayecto entre Málaga y Lanzarote y durante su estancia en el puerto gaditana está recibiendo el asesoramiento de la consignataria Pérez y Cía.

El lujo se llama Ilma

Por otra parte, este mismo miércoles acompaña al AidaCosma un buque que se estrena con Cádiz. Es el Ilma, y atracó aquí, en el Muelle Ciudad, después de que su pasaje haya podido tener la oportunidad de conocer Málaga. Desde Cádiz pondrá su proa en dirección a Barcelona, hasta donde llegará, según indican desde la APBC, sin ninguna otra parada intermedia.

El Ilma, más que un crucero es un superyate y es el segundo superyate de ultralujo que llegaba a la flota de The Ritz-Carlton Yacht Collection este pasado mes de julio, fecha en la que unía oficialmente a su peculiar flota, después de recibir el visto bueno del astillero Chantiers de l’Atlantique en Saint-Nazaire, Francia, donde ha sido construido.

El Ilma, que toma su nombre de la palabra maltesa que significa «agua», cuenta con 241 metros de eslora y tiene capacidad para 448 huéspedes en sus 224 suites elegantemente decoradas. Cada suite cuenta con ventanales que van del suelo al techo y una terraza privada con amplias vistas al mar, conectando a los viajeros con las costas por las que navegan. Con una de las mayores proporciones de espacio en el mar, Ilma incluye dos nuevas y espaciosas suites de categoría superior que ofrecen un amplio espacio al aire libre para descansar y disfrutar del encantador paisaje.

Continuando, según destacan en la publicación https://www.cruisesnews.es/, con el legendario servicio de The Ritz-Carlton en el mar, el yate cuenta con una de las más altas proporciones de personal por huésped en la categoría de cruceros de lujo, proporcionando casi un miembro del personal por cada huésped.

Además de un alojamiento sin igual, Ilma cuenta con cinco restaurantes, siete bares, una bodega y espacios exclusivos como una Marina ampliada con un altillo y The Ritz-Carlton Spa® con 11 salas de tratamiento. Los servicios del yate incluyen tres espacios de fitness distintos y una piscina dinámica y zona de entretenimiento en la cubierta 10. Un destino reimaginado a bordo es el Beach House, un vibrante restaurante panlatino y un espacio lounge inspirado en una casa de playa global conceptualizado con la firma de diseño de lujo Chapi Chapo Design, con sede en Toronto, que transportará a los huéspedes a un paraíso frente al mar con vistas de 180 grados.

Así, octubre se despedirá por todo lo alto con las tres escalas que han tenido lugar este martes y con las otras tres que se esperan para este mismo miércoles. Se da la circunstancia de que el día 31, el Muelle de Cádiz descansará de cruceros y tan sólo contará con la tradicional actividad que le aportan los buques de navieras como Boluda o Armas Trasmediterránea, sin contra con los trayectos habituales que, si la meteorología lo permiten, llevan a cabo los catamaranes que unen Cádiz con El Puerto de Santa María o Rota.

Y llega noviembre con 49 cruceritos

Y llegará en cuesión de horas un mes de noviembre que se convertirá en el mes con el mayor número de atraques de cruceros, ya que sumará en sus 30 días la visita de casi medio centenar de cruceros, concretamente 49 si no fallan las previsiones de la APBC, que realmente suelen bailar de vez en cuando no por culpa de este organismo sino porque las navieras dependen en gran medida de muchos factores, sobre todo los climatológicos, por lo que aún está en el aire si serán menos o, también es posible, incluso más. Sólo recordar que el lujoso crucero de Explora Journeys Explora II adelantó su estreno con Cádiz unos días porque tenía programada una visita a Casablanca que no pudo llevar a cabo por culpa del mal tiempo por lo que sus responsables de abordo y la propia naviera optaron por Cádiz como puerto de cobijo tanto para su tripulación como para sus pasajeros.

En cuanto al mes de noviembre, destacan la visita de dos primeras escalas, una, la del Explora I, hermano gemelo del Explora II, que hace tan sólo unos días atracaba en Cádiz dejando ver a la ciudad lo lujoso de su porte y de sus interiores, convirtiéndose en una importante apuesta de Explora Journeys, perteneciente al Grupo MSC, por el puerto de Cádiz.

El otro buque que visitará Cádiz por primera vez en su vida será el Viking Saturn

El 6 de junio de 2023, Viking bautizó su nuevo barco oceánico idéntico, el Viking Saturn , durante una ceremonia especial en la ciudad de Nueva York. Como parte del evento, la madrina ceremonial del barco, Ann Ziff, la estimada filántropa y presidenta de la Metropolitan Opera, un socio cultural de Viking desde hace mucho tiempo, ofreció una bendición de buena suerte y navegación segura para el barco, una tradición naval que se remonta a miles de años. Pues este buque, el Viking Saturn visitará el puerto de Cádiz este mes de noviembre, más concretamente el 28 de noviembre.

El Viking Saturn cuenta con ocho opciones gastronómicas, incluido un restaurante de especialidades, y cuenta con un spa y un gimnasio de inspiración nórdica a bordo. El barco también cuenta con un planetario , un teatro y una piscina infinita.

A estos dos barcos que relizarán su primera escala le acompañarán otros 47 buques turísticos que completarán un mes de noviembre de récord y alimentará un año, cuyas cifras finales de escalas de cruceros están aún en el aire y está aún por ver si se supera la cifra de años anteriores.