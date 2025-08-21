Llega a Cádiz el tributo a Julio Iglesias de un empresario y ex torero

Un salmantino que estudió Derecho, fue torero, es empresario y canta por Julio Iglesias. La vida ha llevado a Diego Ramos por impensables caminos. Y uno de ellos le conduce este sábado 23 de agosto al Baluarte de la Candelaria con su tributo ‘Soy un truhan, soy un señor’, un homenaje a su ídolo, el cantante español más universal.

De Salamanca llegó hace más de 20 años a Sanlúcar de Barrameda para cumplir su sueño de ser torero. “Dejé un puesto en un banco después de acabar Derecho. No era lo mío, mi sueño era torear”, apunta.

Tomó la alternativa en 2012 en Badajoz, pero poco después se retiró y emprendió un negocio basado en los excelentes embutidos y chacinas de su tierra salmantina, Capricho Diario, que cuenta con una tienda en la calle Compañía de Cádiz, otras dos en Jerez, y varias franquicias en Madrid, Salamanca, Marbella o Sevilla. Llegó a tener dos establecimientos, ya cerrados, en Francia: en las localidades de Le Mans y Tours.

Desde pequeño le gustó cantar y se presentó, sin éxito, en 2002 al casting de Operación Triunfo. Con el tiempo, se embarcó en un espectáculo que homenajea a su ídolo de siempre. “Sin caricatura, sin caer en los tópicos, sin impostar su voz. Un tributo a un artista irrepetible e inimitable, con un carisma inigualable. Nadie puede ser él”, destaca con rotundidad.

“Este tributo lo hago desde el corazón, con respeto y admiración. Recordando aquel tiempo, porque recordar es vivir”, dice quien guarda incluso cierto parecido con Julio Iglesias, traje negro incluido en las actuaciones.

Ramos incide en los paralelismos con su cantante fetiche. ”Los dos estudiamos Derecho y tuvimos un accidente de tráfico, pero sigo siendo fiel a mi primera mujer”, apunta entre risas en relación a la conocida vida sentimental del cantante afincado a Miami. Al que no ha llegado a conocer, aunque le encantaría. “Sé que sabe quién soy y que me sigue”, apostilla.

El repertorio cuenta con más de 30 canciones de finales de los 70 y principios de los 80. “Para mí, el mejor Julio Iglesias es el de esa época”, argumenta. Hey, Manuela, Por el amor de una mujer, Pobre diablo, De niña a mujer... “Con este tema llora mucha gente. Les recuerda al cassette que sus padres les ponían en el coche para ir a la playa”.

Habla Diego Ramos de la “maravillosa acogida del público en sus conciertos, desde que realizara en 2024 la gira ‘La vida sigue igual’. Insiste en dotar de protagonismo propio a su desempeño en el escenario. “No es una imitación, es un espectáculo en toda regla con mínimo ocho músicos, producido por Josemi Álvarez. 18 músicos me acompañaron el otro día en Sanlúcar. Es mucho más que un tributo, creo que se queda pequeña la palabra”, dice quien viene de actuar este año en Avilés, Sevilla, Marbella o Alicante.

Ahora llega a Cádiz, donde le hace “mucha ilusión” ofrecer su tributo a Julio Iglesias. Como en sus anteriores conciertos, Ramos quiere trasladar “que sus canciones están vivas y que sigue habiendo público que las demanda entre tanto reguetón”.

Pero Diego Ramos quiere más. Adelanta que Paco Cepero, uno de los músicos que creó para Julio Iglesias, está componiendo para él. Busca en el futuro su propio sello como cantante y que este homenaje a Julio Iglesias le sirva como puente para acceder al mundo musical. “Ojalá el público me aceptara en un futuro como Diego Ramos”, concluye.