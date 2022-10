Cómo limpiar y optimizar tu Mac

Una de las virtudes de cualquier Mac es que su rendimiento es muy bueno, con una alta velocidad de trabajo y mucha longevidad. Sin embargo, debemos tener en cuenta tanto aspectos del software como del hardware para que esto se mantenga así por mucho tiempo.

Hoy te queremos dar algunos consejos para optimizar tu Mac, como pueden ser realizar una limpieza segura de manera recurrente o cuidar de los ventiladores para que funcionen a la perfección. ¡Vamos a verlos!

7 trucos para mejorar el rendimiento de tu Mac

Haz una limpieza de disco duro regularmente

Esta debe ser nuestra primera recomendación, ya que es la que más te puede ayudar a eliminar archivos que no necesitas y optimizar el rendimiento de tu Mac. Piensa que no tienes por qué eliminar todo, puedes utilizar servicios en la nube o un disco duro de almacenamiento externo para guardar aquello que no abras habitualmente.

Reduce las aplicaciones de inicio

Otro de los grandes problemas de cualquier ordenador es la cantidad de programas que se ponen en marcha al arrancar, ya que ralentiza mucho los primeros segundos del inicio. Además, normalmente lo hacen casi en silencio, por lo que estarán consumiendo memoria RAM sin que te des cuenta hasta que los cierres.

Deshabilita algunas opciones

Seguro que tu Mac tiene muchas posibilidades de conectarse de diferentes formas, compartir archivos o obtener accesos de uno u otro tipo. Estas herramientas son muy útiles cuando las queremos usar, pero reducen el rendimiento del Mac en buena parte. Si no las necesitas en este momento, accede al panel de Preferencias del Sistema y desconéctalas temporalmente.

Elimina los complementos y extensiones innecesarios

Puede que alguna vez utilizases una extensión de Safari que a día de hoy ya ni la miras, o algún otro complemento que necesitabas para un trabajo concreto. La realidad es que esos pequeños elementos siguen acumulando memoria, ya que están en ejecución continua, y puede lastrar tu rendimiento rápidamente.

Controla la temperatura del equipo

Algo básico en cualquier ordenador es evitar el sobrecalentamiento. Esta es una de las causas más comunes de los problemas de rendimiento, ya que el Mac necesitará refrigerarse constantemente con los ventiladores a toda máquina. Los programas que consumen muchos recursos o un fallo en estos ventiladores pueden ser un verdadero problema.

Borra los paquetes de idiomas que no utilices

Aunque parezca algo casi anecdótico, los idiomas instalados en el sistema ocupan una gran cantidad de espacio de almacenamiento y memoria RAM. Seguro que hay muchos lenguajes que nunca vas a necesitar (de hecho, no creemos que sean necesarios más de tres o cuatro), así que dale un respiro a tu Mac eliminando esa información.

Mucho ojo con los widgets

Por último, queremos poner la vista es una incorporación que llegó con el sistema operativo Tiger del OS X 10.4. Los widgets que podemos ver en el dashboard son realmente útiles si de verdad los utilizas, porque si no son una pérdida de recursos muy grande. Revísalo ahora y verás como hay algunos que ni siquiera habías mirado hasta este momento.