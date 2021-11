La limitación en las VFT en Cádiz se llevará a Pleno antes de la sesión ordinaria de noviembre

Demorada en varias ocasiones “para no dejar ningún hilito suelto”, la discusión sobre el expediente que detalla la nueva norma para limitar las viviendas con fines turísticos (VFT) se llevará a Pleno Extraordiario “antes de la sesión ordinaria de noviembre”.

Así lo espera el alcalde de Cádiz, José María González, que explica que “la moratoria (de licencias turísticas en suelo residencial) no se ha llevado a Pleno todavía porque se están ultimando detalles de tipo administrativo en la Secretaría y en la Intervención Municipal, para que sea un expediente que vaya sin ninguna mácula, sin ningún pero, para que no haya ninguna arista a la que se pueda agarrar algún grupo de la oposición”.

“Parece que los intereses particulares es lo que predomina en la oposición de esta ciudad. No sé cuántas VFT tendrán algunos miembros de la oposición, pero de tenerlos, estarán de acuerdo con nosotros en que el desarrollo de este fenómeno no puede ser a expensas de que se expulse a gaditanos y gaditanas de su ciudad, ya que el desarrollo legítimo de una actividad económica no puede colisionar con el derecho a la vivienda y a la residencia de personas en su propia ciudad”, argumentaba González.

De esta forma, el alcalde insiste en que “la necesidad de poner control a un fenómeno turístico como es el de la proliferación incontrolada de las viviendas con fines turísticos” es una prioridad “no sólo del Ayuntamiento de Cádiz sino de cualquier ayuntamiento que se precie de preocuparse por los problemas y necesidades de sus vecinos”.

Con todo, González recuerda que en ese Pleno Extraordinario se buscará la aprobación inicial, que irá seguida de una fase de alegaciones antes de celebrarse su aprobación definitiva.