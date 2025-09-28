Esta es la letra de la canción de Martínez Ares y Pasión Vega para el cierre de Cádiz Romana
El espectáculo 'Foedus, Gaditanorum' concluyó con un piropo a Cádiz firmado por el compositor e interpretado por la cantante, que también se reencontraron en la propuesta escénica con un tema en latín
La espectacular despedida de Cádiz Romana: Gades por los cuatro costados
Además de con escenas de belleza y rigor histórico, el espectáculo Foedus, Gaditanorum, que este sábado clausuró el Festival Cádiz Romana en la plaza de la Constitución y Puertas de Tierra, contó con un especial reencuentro, el de la voz de Pasión Vega con la firma de Antonio Martínez Ares, un tándem que al mundo de la música le ha dejado composicones tan relevantes como esa María que se rebelaba contra el maltrato.
Después de muchos años, compositor e intérprete se volvían a aliar para participar en esta segunda edición del proyecto Orgullos@s de Nuestra Historia para el que Martínez Ares ha ideado dos temas a los que puso cuerpo la intérprete tanto al principio como al final del espectáculo.
El tema final, de hecho, es un piropo a Cádiz que lleva el sello inconfundible del carnavalero por los cuatro costados sin por ello tener ni un rastro melódico de la fiesta grande de nuestra tierra. A continuación adjuntamos la letra de la composición.
Letra de la canción de cierre del espectáculo
Esta te la canto en gaditano Cádiz,
púrpura de corazón
Cádiz, espejito africano
Cádiz, donde el mar funde el crisol
Cádiz, cuerpecito amurallado
Cádiz, los leones de Gerión
Cádiz, picaresca contra el llanto
Cádiz, mojarrita plateá
Cádiz, libaneses que emigraron
Cádiz en salmuera conservá
Cádiz los atunes ya llegaron
Cádiz, fuego fatuo de Melkart
Cádiz, el levante con su guerra
Cádiz, la tristeza más feliz
Cádiz, los dolores que atraviesan
Cádiz, coplas para resistir
Cádiz Astilleros no se cierra
Cádiz sin ti yo no sé vivir
(Se repiten de nuevo todos los versos)
Cádiz, los dolores que atraviesan
Cádiz sin ti yo no sé vivir
Cádiz sin ti yo no sé vivir
Sin ti, sin ti, no es vivir
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Armas Trasmediterránea
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.