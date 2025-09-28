Esta es la letra de la canción de Martínez Ares y Pasión Vega para el cierre de Cádiz Romana

Pasión Vega durante la interpretación de la canción en el espectáculo clausura del Festival Cádiz Romana.

Además de con escenas de belleza y rigor histórico, el espectáculo Foedus, Gaditanorum, que este sábado clausuró el Festival Cádiz Romana en la plaza de la Constitución y Puertas de Tierra, contó con un especial reencuentro, el de la voz de Pasión Vega con la firma de Antonio Martínez Ares, un tándem que al mundo de la música le ha dejado composicones tan relevantes como esa María que se rebelaba contra el maltrato.

Después de muchos años, compositor e intérprete se volvían a aliar para participar en esta segunda edición del proyecto Orgullos@s de Nuestra Historia para el que Martínez Ares ha ideado dos temas a los que puso cuerpo la intérprete tanto al principio como al final del espectáculo.

El tema final, de hecho, es un piropo a Cádiz que lleva el sello inconfundible del carnavalero por los cuatro costados sin por ello tener ni un rastro melódico de la fiesta grande de nuestra tierra. A continuación adjuntamos la letra de la composición.

Letra de la canción de cierre del espectáculo

Esta te la canto en gaditano Cádiz,

púrpura de corazón

Cádiz, espejito africano

Cádiz, donde el mar funde el crisol

Cádiz, cuerpecito amurallado

Cádiz, los leones de Gerión

Cádiz, picaresca contra el llanto

Cádiz, mojarrita plateá

Cádiz, libaneses que emigraron

Cádiz en salmuera conservá

Cádiz los atunes ya llegaron

Cádiz, fuego fatuo de Melkart

Cádiz, el levante con su guerra

Cádiz, la tristeza más feliz

Cádiz, los dolores que atraviesan

Cádiz, coplas para resistir

Cádiz Astilleros no se cierra

Cádiz sin ti yo no sé vivir

(Se repiten de nuevo todos los versos)

Cádiz, los dolores que atraviesan

Cádiz sin ti yo no sé vivir

Cádiz sin ti yo no sé vivir

Sin ti, sin ti, no es vivir