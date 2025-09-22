Leonardo Padura visita Cádiz de la mano del Centro Andaluz de las Letras

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, abre el otoño literario con la visita del escritor cubano Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015 y autor de una saga de novelas policíacas que han sido publicadas en numerosos idiomas y por las que ha recibido incontables premios. Padura estará en Cádiz este martes 23 de septiembre, en la Biblioteca Provincial.

Su reciente novela, ‘Morir en la arena’, ha traído a Padura a tierras andaluzas, donde el centro propone intervenciones en Sevilla el 22 de septiembre con la periodista y escritora María Iglesias, en Cádiz el 23 de septiembre acompañado por el periodista y crítico Alejandro Luque, y en Córdoba, la última parada, el 24 de septiembre, en conversación con la escritora Azahara Palomeque.

En ‘Morir en la arena’, Padura recorre 50 años de historia de Cuba a través de un relato de amor y familia, con el trasfondo de la vida de Rodolfo. Este personaje, recién jubilado, recibe la inquietante noticia de que van a excarcelar a su hermano Geni, quien años atrás mató a su padre; un asesinato que cambió la vida de todos en la familia. Solo la llegada de la hija de Rodolfo y la intervención de un joven triunfador en una Habana desahuciada darán apoyo a Rodolfo.

Padura, nacido en La Habana en 1955, ha logrado el reconocimiento internacional con las novelas policíacas protagonizadas por Mario Conde: ‘Pasado perfecto’, ‘Vientos de cuaresma’, ‘Máscaras’, ‘Paisaje de otoño’, ‘Adiós, Hemingway’, ‘La neblina del ayer’, ‘La cola de la serpiente’, ‘La transparencia del tiempo’ y ‘Personas decentes’. Ha obtenido los premios Café Gijón, Dashiell Hammett, Premio de las Islas 2000, el Brigada 21, el Premio Novela Histórica Barcino y el Premio Pepe Carvalho 2023.

Es autor de ‘La novela de mi vida’, ‘El hombre que amaba a los perros’, ‘Herejes’, ‘Regreso a Ítaca’ y ‘Como polvo en el viento’, así como del libro de relatos ‘Aquello estaba deseando ocurrir’, de los ensayos ‘Agua para todas partes’ y ‘Los rostros de la salsa’ y de un reportaje sobre su ciudad, ‘Ir a la Habana’. Colabora habitualmente en ‘El País’.

Gira andaluza

Leonardo Padura conversará en Sevilla con María Iglesias, periodista especializada en política internacional, migraciones y derechos humanos. Su labor periodística ha sido reconocida con premios como el de Comunicación de la Asociación de la Prensa de Sevilla en 2016. Por su relato ‘Plata’ recibió el Premio Francisco Ayala de Narrativa. El encuentro será a las 19.00 horas el lunes 22 de septiembre en la Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena.

En Cádiz el autor charlará junto a Alejandro Luque, periodista de El Correo Andalucía y colaborador de la sección cultural de ‘El País’ durante cinco años, además de subdirector de la revista ‘Caleta’. Es autor del poemario ‘Armas gemelas’, de la novela ‘Calle de la soledad antigua’ y de la colección de relatos ‘La defensa siciliana’, Premio Alfonso Cossío de Relatos cortos. La sesión tendrá lugar el martes 23 de septiembre en la Biblioteca Pública de Cádiz a las 19.00 horas.

En Córdoba, Azahara Palomeque conducirá la actividad. Palomeque ha publicado cuatro poemarios: ‘American Poems’, ‘En la ceniza blanca de las encías’, ‘RIP’ y ‘Currículum’. Ha publicado el libro de crónicas ‘Año 9: crónicas catastróficas en la era Trump’, la novela ‘Huracán de negras palomas’ y el ensayo ‘Vivir peor que nuestros padres’. Después de residir en el Sur durante su infancia y juventud, se trasladó a Madrid y posteriormente a EEUU. Actualmente se dedica a la escritura en una buhardilla de Córdoba y es columnista de ‘El País’. Los cordobeses podrán disfrutar de este encuentro el miércoles 24 de septiembre a las 19 horas en la Biblioteca Grupo Cántico.