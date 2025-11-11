Antonio Reyes y Lela Soto celebran el Día del Flamenco en Cádiz con el programa de la Fundación Cajasol

La Fundación Cajasol, complementando el programa de actividades de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz y contando con su apoyo, pone en marcha una programación especial con motivo de la conmemoración del décimo quinto aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad.

La sede gaditana de la Fundación Cajasol, en Plaza San Antonio, 14, ha preparado una serie de actos en torno a la celebración del Día Internacional del Flamenco, 16 de noviembre. El ciclo pasa por acercar este arte a las nuevas generaciones, además de apostar por primeras figuras en el cante de la actualidad. Como novedad, nuestra casa colabora y estará presente en la entrega de los décimos Premios Internacionales del Flamenco ‘Silverio Franconetti’, que tendrá lugar en el Palacio de congresos de Cádiz.

La programación dedicada a los más pequeños arrancará el 11 de noviembre, el jerezano Manuel Cantarote acercará el ritmo, las palmas y el compás a los escolares de los centros de educación Primaria; en esta línea, el 12 de noviembre, el bailaor, Fernando Jiménez impartirá un curso participativo y didáctico de baile por bulerías.

Reafirmando el compromiso con la cultura andaluza y la difusión de nuestras raíces, el ciclo ‘Cádiz Canta’ contará con la presencia de las voces de Antonio Reyes y Lela Soto, los días 13 y 27 de noviembre, respectivamente. Estos encuentros acercarán a la ciudadanía la elegancia, el sentimiento y la pureza del flamenco actual por un precio simbólico de 10 euros. Las entradas pueden adquirirse tanto de forma online en la web de la Fundación Cajasol como en la taquilla de Cádiz, en horario de 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 18.00 h.

Con esta programación, la Fundación Cajasol pone en valor su compromiso con la cultura, la promoción del talento y la identidad andaluza, acercando propuestas artísticas y sociales a toda la ciudadanía en un ambiente participativo, accesible y abierto a todos.