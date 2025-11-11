María Terremoto presenta su 'Manifiesto' en el Gran Teatro Falla de Cádiz

La cantaora María Terremoto, uno de los valores de más kilates del flamenco actual, se subirá este 11 de noviembre a las tablas del Gran Teatro Falla de Cádiz para presentar su Manifiesto.

Se trata de un disco que viene a ser "un canto a la vida" como declaró la propia artista durante la presentación nacional de esta obra que tuvo lugar el pasado mes de febrero en el Teatro Villamarta de su Jerez natal.

Un viaje de búsqueda emocional, expiación y regocijo, que comienza en la misma raíz cruda de un romance y termina con el frondoso jolgorio de unas bulerías. Así se ha definido también a este trabajo donde el eslabón más joven de la saga de los Terremoto ha buscado la elegancia del guitarrista Yeray Cortés en las labores de producción.

En el Falla, María Fernández Benítez, nieta de Terremoto de Jerez e hija de Fernando Terremoto, estará acompañada por la guitarra de Nono Jero y las palmas de Juan Diego Valencia y Manuel Cantarote.

La artista ha explicado que espera que esta creación musical pueda ser disfrutada por todos los aficionados pero también sirva de ayuda a todos los que, como ella, hayan pasado "por una pérdida, por un dolor o por algo que le haya atormentado en su vida", y que sepa que "en toda la oscuridad siempre hay un poquito de luz y que le grite y le cante a la vida".

Lo que queda por venir al Falla

11 noviembre. MANIFIESTO. Con la producción de Yeray Cortés. Cante, María Terremoto . Guitarra, Nono Jero. Palmas, Juan Diego Valencia y Manuel Cantarote

16 noviembre. MAGNIFICAT. María Moreno – baile. Rosa Romero – interprete y performance / Raúl Cantizano – guitarras. Miguel Lavi –Cante / Roberto Jaén - percusión y palmas.

19 noviembre. MAESTRÍSSIMO. (Pagagnini 2). Idea original, creación y dirección YLLANA . Dirección artística Juan Ramos y David Ottone. Intérpretes Eduardo Ortega Jorge Fournadjiev Isaac M. Pulet Jorge Guillén "Strad"

. Dirección artística Juan Ramos y David Ottone. Intérpretes Eduardo Ortega Jorge Fournadjiev Isaac M. Pulet Jorge Guillén “Strad” 29 noviembre. 1936 . Texto Albert Boronat, Juan Cavestany, Andrés Lima y Juan Mayorga. Dramaturgia Albert Boronat y Andrés Lima . Dirección Andrés Lima. Con Mamen Camacho, Cristina Arias, Antonio Durán “Morris”, María Morales, Paco Ochoa, Guillermo Toledo y Juan Vinuesa. Coro: Inés Alonso, Carolina Álvarez, Julia Avisbal, David Blanco, Marcos Carvajal, Antonio Carlos Civantos, Agata Czaplicka, Marina Días, Eva Fernández, Sandra Fernández, Madeleine Fleming, Raquel Gamella, Elena Gaubeka, Clara González, Luar Lijó, Eugenia Martínez, Lucía Muñoz, Pablo Pérez, Clara Pinos, Javier Pla, Lucía de Prado, Carla Tejedor, Sebastián Velayos y Carmen Villa.

4 diciembre. VILLANCICOS LUMBRE . UNA NAVIDAD EN CAI. Composición y dirección: David Gavira Bocalandro

. UNA NAVIDAD EN CAI. Composición y dirección: David Gavira Bocalandro 6 y 7 diciembre. NAVIDAD CON NIÑA PASTORI

10 diciembre. BALLET CLÁSICO INTERNACIONAL. GISELLE

11 diciembre. URI CAINE TRÍO. Pianista Uri Caine, contrabajista Mark Helia y el batería Ben Perowsky. Campus Jazz de la UCA

13 diciembre. LA PATÉTICA. Texto y dirección Miguel del Arco . Producción Centro Dramático Nacional y Teatro Kamikaze. Con Jimmy Castro, Inma Cuevas, Israel Elejalde, Fran Cantos, Juan Paños, Manuel Pico y Francisco Reyes

16 y 17 diciembre. CONCIERTO DE NAVIDAD. MIGUEL POVEDA

20 diciembre. CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD. Obras de Hely-Hutchinson y Bach. Orquesta y Coral de la Universidad de Cádiz. Dirección Juan Manuel Pérez Madueño

