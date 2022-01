La decisión del jurado: Rafael Manzano, el defensor más férreo de la arquitectura clásica

Ahora recibe el premio Federico Joly, que además toma todo el sentido en una tierra donde Manzano esgrime “que el clasicismo es perfecto”. Una ciudad donde nació un 6 de noviembre de 1936 y en donde vivió hasta los 5 años, que se trasladó junto a su familia a Jerez por los negocios de su padre. Manzano nació en el seno de una familia numerosa y es hijo de una gaditana “muy gadirita” que nunca se adaptó a vivir fuera de su tierra,“por lo que siempre veníamos a Cádiz”, recuerda Rafael, que ha perpetuado hasta la actualidad este ritual materno. “Era tan exclusivista con Cádiz, que cuando acabé de restaurar mi casa en Sevilla me dijo que cómo siendo yo gaditano podía tener ese azulejo sevillano en mi patio”, ríe Manzano, poseedor de un sentido del humor muy autóctono.

El jurado de la distinción compuesto por José Antonio Carrizosa, David Fernández, Braulio Medel y presidido por Hernán Cortés destacan en el acta “la defensa férrea de los valores clásicos de la arquitectura y de la preservación del patrimonio, en la que se ha inspirado desde el máximo respeto por el pasado, pero teniendo siempre en cuenta su legado al futuro, desde una pulcra integración en el mundo actual de los conceptos del arte y la arquitectura”. Pero no sólo destacan en el documento el respeto máximo por la preservación de los valores originales en su obra arquitectónica, sino la difusión de los mismos en la labor docente que ha desempeñado como Catedrático de Historia de la Arquitectura de Escuela de Arquitectura de Sevilla, cuyas clases eran un auténtico privilegio según narran sus propios alumnos. Cuentan que durante estas horas de enseñanza magistrales y siempre repletas, era capaz de levantar el alzado a lápiz o tiza del patio de los leones de la Alhambra o del Salón Rico de Medina Azahara. Ningún edificio se escapaba del gran dominio del dibujo que siempre exhibió.

Rafael Manzano: "Este premio es muy importante porque viene de Cádiz, mi tierra"

Rafael Manzano recibe el Premio Federico Joly con una alegría que no puede disimular. “Para mí es importantísimo, primero por los que me han precedido, y segundo, porque viene de Cádiz, mi tierra. Y para mí todo lo que venga de Cádiz tiene una trascendencia especial, porque he vivido cerca de Cádiz siempre, pero también siempre un tanto lejos y tengo una nostalgia de la ciudad”. Dice Manzano que “cuando uno llega al final de su vida, acabo de cumplir 85, necesito mayor correlación con su ciudad natal”, y este premio lo une más a ella, a la que regresa continuamente para visitarla y reunirse con algunos alumnos con los que mantiene una gran amistad. Manzano también es Hijo Predilecto de Cádiz y Académico de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de la Provincia de Cádiz.