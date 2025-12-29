La Junta saca pecho de su gestión anual en Cádiz pero sigue sin dar pistas sobre el nuevo hospital

Si alguien pensaba, por raro que fuese, que antes de este fin de año 2025 la Junta de Andalucía iba a dar algún dato nuevo, por pequeño que fuese, sobre el cuándo comenzará, el cómo será según el plan funcional y con qué presupuesto total contará el nuevo hospital regional de referencia en la capital gaditana, que sepa se ha equivocado. La delegada del ejecutivo autonómico en la provincia, Mercedes Colombo, se limitó esta mañana en un encuentro con periodistas, a pregunta de uno de ellos, a asegurar que "no hay ningún problema en la negociación” con el Ayuntamiento de la capital gaditana y la Zona Franca y defendió la estrategia de avanzar “poco a poco y calladitos”.

La máxima responsable del Gobierno andaluz en Cádiz volvió a recordar que la Junta trabaja en un acuerdo con el Ayuntamiento de Cádiz y la Zona Franca y que el presupuesto de 2026 incluirá ya una partida de 10 millones de euros, solo para el arranque del proyecto. Una noticia que ya dieron allá por el 29 de octubre de este año. En el acto, formato encuentro navideño, estaba previsto que participase el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, quien finalmente no acudió por encontrarse en la provincia de Málaga y Granada, conociendo sobre el terreno la situación de los damnificados por las últimas inundaciones, excusó Mercedes Colombo, quien manifestó su hondo pesar y sus condolencias a las familias de las víctimas mortales. Sí que estuvieron todos los delegados territoriales, a excepción de dos de ellos, por motivos de salud.

En el terreno sanitario, la delegada del Gobierno andaluz habló también de la próxima licitación del centro de salud del Mentidero, por 4,5 millones de euros, prevista para el primer trimestre del año una vez entren en vigor los presupuestos. Se trata de un proyecto anunciado nada menos que en julio de 2023 por la entonces consejera Catalina García, en compañía del alcalde de Cádiz, Bruno García. Colombo también se refirió al centro de salud de Vejer, “una demanda histórica, que también saldrá a licitación", si bien tampoco adelantó ninguna fecha. La máxima responsable del ejecutivo andaluz recordó además actuaciones recientes como la puesta en marcha de la planta de oncohematología del Hospital de Puerto Real, con una inversión de 1,4 millones, y la nueva unidad de hospitalización de salud mental infanto-juvenil en el Hospital de La Línea. Además, volvió a felicitar al Instituto de Investigación Biomédica de Cádiz (INiBICA) por haber recibido recientemente la acreditación como centro de investigación biomédica del Instituto Carlos III.

Mercedes Colombo también sacó pecho de la colocación de la primera piedra de la Ciudad de la Justicia de Cádiz, "un proyecto del que se ha hablado durante años” y que ahora considera “imparable”. Veinticuatro años y medio después de que se comenzase a hablar el proyecto, el pasado 15 de diciembre se colocaba la primera piedra en los antiguos terrenos de Altadis. Un acto simbólico que comienza su ejecución únicamente con una tímida Fase 0, que tiene un plazo de ejecución de cinco meses un presupuesto de 130.680 euros. En esta materia anunció además la compra, formalizada este mismo lunes, del edificio que alberga los juzgados de Chiclana para ampliar el patrimonio de la Junta y mejorar las instalaciones judiciales del municipio, así como los avances en la Ciudad de la Justicia de Algeciras.

En vivienda, aunque reconoció que algunos proyectos aún están en fase de definición, como el edificio de Náutica en Cádiz, la delegada del gobierno autonómico avanzó que "en enero habrá novedades", tal y como ya ha anunciado el alcalde de la capital gaditana, Bruno García, respondió a uno de los periodistas.

En cualquier caso, como no podía ser de otra manera, el leitmotiv de la comparecencia de Mercedes Colombo ante los periodistas fue afirmar que gracias a proyectos como el nuevo hospital y la Ciudad de la Justicia, por muy cogidos con alfileres que estén todavía, la provincia está “infinitamente mejor tras casi cuatro años de gobierno de Juanma Moreno".

"2025 ha sido un año muy bueno, políticamente y desde la gestión, tanto para Andalucía como para Cádiz", dijo la delegada del Gobienro andaluz. Un ejercicio que, según Colombo, "ha servido para cumplir con demandas históricas largamente pendientes" y para consolidar un modelo basado en “más empleo, menos impuestos, mejores servicios públicos y proyectos reales”.