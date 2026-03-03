La Junta renueva por cuatro años el distintivo de Cádiz Centro como Centro Comercial Abierto

Cádiz Centro Comercial Abierto (CCCA) ha sido reconocido de nuevo como Centro Comercial Abierto de Andalucía por la Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía, un distintivo que avala la calidad del modelo comercial del centro histórico, su organización y su capacidad de generar actividad económica, empleo y vida urbana.

La resolución reconoce el trabajo de la Asociación Cádiz Centro Comercial, promotora del CCCA, y otorga esta acreditación con validez de cuatro años.

“El reconocimiento no es solo un sello: es un mensaje claro de que nuestro comercio es estratégico para Cádiz y para Andalucía. Detrás hay cientos de negocios que sostienen la economía diaria del centro y hacen que la ciudad esté viva”, ha señalado José Amaya, presidente de la Asociación Cádiz Centro Comercial.

Por su parte, Yolanda Pérez, secretaria y gerente, ha destacado que “este respaldo es, sobre todo, un reconocimiento al colectivo: a las empresas asociadas, al esfuerzo constante de profesionalización y a una forma de trabajar basada en la cooperación. Seguimos adelante con más impulso, porque aún queda mucho por construir”.

Desde Cádiz Centro Comercial Abierto agradecen el apoyo y la colaboración de las entidades, administraciones e instituciones que hacen posible el desarrollo de proyectos y acciones en el centro de la ciudad, reafirmando el compromiso con una estrategia compartida que fortalezca la competitividad del comercio local y mejore la experiencia de quienes viven, trabajan o visitan Cádiz.