La Junta realizará un simulacro de maremoto en Cádiz en noviembre

La Junta de Andalucía está preparando la realización de un simulacro de tsunami el próximo mes de noviembre en Cádiz. Una prueba que se concibe como "un ejercicio de carácter estratégico que pondrá a prueba la capacidad de respuesta ante un posible tsunami"; algo que la administración autonómica no descarta ya que "Andalucía se encuentra entre las comunidades autónomas con mayor riesgo de terremoto, aunque puede considerarse como moderado en una escala global".

De este modo, anuncia la delegada del gobierno andaluz en la provincia, Mercedes Colombo, que la prueba será "un ejercicio de gran relevancia y sin precedentes en nuestro país, que movilizará hasta un millar de efectivos de los servicios de emergencias autonómicos, locales y estatales". Y para ello, este jueves se ha celebrado una reunión preparatoria a la que han asistido la propia Colombo así como la subdelegada del Gobierno central en la provincia, Blanca Flores; y el alcalde de Cádiz, Bruno García.

El simulacro tiene como principales objetivos "comprobar la reacción y coordinación de los organismos implicados, verificar el funcionamiento de los sistemas de alerta a la población, desde el ESALERT hasta sirenas, megafonía o campanas, así como identificar posibles mejoras en el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremoto de Andalucía", explican desde la Junta de Andalucía, que entiende que esta acción anunciada "de ponernos a prueba en el peor de los escenarios es la mejor manera de estar preparados para cualquier circunstancia”. De hecho, destaca Colombo que Andalucía "es la primera comunidad autónoma que cuenta con un plan específico frente al riesgo de maremoto".

En esta línea, destaca Blanca Flores "la importancia de que se lleven a cabo este tipo de entrenamientos que, sin duda, hacen posible respuestas más eficaces cuando se producen emergencias reales". "Este tipo de ejercicios constituye un campo de pruebas idóneo a la hora de detectar posibles errores en la coordinación, en los operativos utilizados o en las decisiones que se adoptan durante la emergencia, ver dónde se funciona bien y dónde están los puntos de mejora para ser más eficaces y eficientes”, ha indicado la subdelegada, destacando "la colaboración de las administraciones públicas para el buen desarrollo de los dispositivos previstos".

Este simulacro servirá, al mismo tiempo, para que Cádiz siga avanzando en ese plan de acción local ante un posible maremoto, que como ha indicado el alcalde "es una medida largamente demandada tanto por la ciudadanía como por los técnicos y en la que estamos trabajando intensamente para que pronto sea homologada por la Junta de Andalucía".

La posibilidad de que un terremoto pueda producir un maremoto que afecte a nuestras costas está avalada por el conocimiento científico y la propia historia. El terremoto de Lisboa de 1755 vino sucedido por un maremoto que azotó la costa onubense y gaditana.