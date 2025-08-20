La Junta de Andalucía niega que el Plan Infoca no esté preparado

La Junta niega categóricamente que el Plan Infoca no esté preparado, de hecho, todo lo contrario, puesto que se han realizado mejoras tanto en las condiciones laborales de su personal como de los recursos materiales que disponen. De hecho, se está cumpliendo con muchas reivindicaciones históricas de los trabajadores, entre ellas, el proceso pactado con los representantes sindicales para que los efectivos de extinción trabajen todo el año tras su incorporación en la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) y se sigue trabajando con los sindicatos en el concepto de la antigüedad.

"El dispositivo del Plan Infoca cuenta esta campaña con los mejores medios y tecnología de la historia", aseguran desde la Junta. En cuanto a los vehículos, se ha renovado toda la flota destinada al transporte de personal, 282 nuevos vehículos con un presupuesto de 20 millones de euros en 4 años, y en dos legislaturas se ha renovado las autobombas en un 75%, con una inversión de 25,4 millones de euros. "En 2019 encontramos una flota muy envejecida, técnicamente obsoleta y exiguos sistemas de seguridad", afirman.

En cuanto al presupuesto del operativo, este año ha experimentado un incremento significativo (un 6% más, 14 millones de euros), pasando de los 243 millones de 2024 a los 257 para el presente ejercicio. De ellos 111 millones (43,2%) se destinan a la extinción y 146 (56,8%) a prevención. "Así, el Plan Infoca cuenta este año con el mayor presupuesto de su historia y con 4.700 profesionales con los mejores medios y tecnología", sostienen.

"No es cierto que el dispositivo esté incompleto y sin eventuales, ya que incluso se están cubriendo la bajas y excedencias de personal laboral temporal para cubrir los puestos reservados a su titular recurriendo a la bolsa. A ello se han destinado 3,7 millones de euros", sostienen.

"Se están tramitando movilidades de personal para cubrir tantos los puestos vacantes como los puestos desocupados reservados a su titular, a medida que llegan las solicitudes y de forma continuada", añaden.

"No faltan EPIs"

Respecto a la denuncia de falta de equipos de protección individual (EPIs), desde la Junta afirman que "el dispositivo cuenta con los medios suficientes para atender la campaña 2025. Ya se han suministrado y se siguen suministrando equipamientos contratados como ropa ignífuga, equipos de protección individual (botas de extinción), zahones anticorte, zahones ignífugos, cascos, arcones portaherramientas, suministro de repuesto y recambios de maquinaria ligera Stihl y de maquinaria Husqvarna, material de ferretería, construcción y droguería para el mantenimiento de las instalaciones; avituallamiento, agua embotellada, bolsas de gran capacidad.

Además, también se han contratado helicópteros y aviones anfibios, accesorios para cascos, retardante a largo plazo, fruta deshidratada, comprimidos energéticos, cinturones de posicionamiento para vehículos, el alquiler de módulos prefabricados, así como también de neumáticos, retardante a corto plazo, gafas y cubregafas y camisetas serigrafiadas.

Sobre los conductores de vehículos contra incendios (VCI) actuando en solitario afirman que "no es correcto. Existe un procedimiento operativo para estos trabajadores y se cumple. Cuando se dirigen en solitario al incendio deben hacerlo acompañando a otro recurso operativo, usualmente un grupo especialista".

Promoción y traslado

Tampoco consideran cierto que estén sin concurso de promoción y traslado. "Con fecha 30 de abril de 2025 y tras más de tres años sin convocarse, se publica la Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía por la que se ordena la publicación del concurso de traslado y promoción para la cobertura interna de vacantes de las anualidades 2022, 2023 y 2024 en el operativo de prevención y lucha contra incendios forestales y otras emergencias ambientales de Andalucía. Se tramitará a lo largo del verano y se resolverá finalizado octubre para evitar movilidades masivas y consiguiente afección operativa.

"En cuanto a furgonetas y todoterrenos, el peso en las furgonetas está controlado puesto que se realizaron pesadas certificadas por técnicos de ITV, y están utilizándose con un máximo 7 trabajadores cuando están homologadas para 9 personas, por lo que no se incumple ninguna normativa. De hecho, se ha implantado un procedimiento operativo específico para el manejo y uso de estos vehículos destinado a optimizar su utilización segura tanto en desplazamiento como en la carga y descarga de material y herramientas".

Cascos de seguridad

Sobre el estado y renovación de cascos de seguridad alega el Gobierno andaluz que "la empresa fabricante y suministradora de cascos Drager (del modelo Sicor) aportó certificado indicativo de que este material no caduca simplemente por el paso del tiempo, sino por los desperfectos y desgaste que pueda tener con el uso. Así lo reconoce el Inspector del Trabajo en su Informe del 2 de junio 2025 en relación con la Inspección de Julio 2024 requerida a AMAYA. Al igual que los cascos Sicor, los nuevos cascos MSA no caducan simplemente con el paso del tiempo, tal como certifica expresamente el fabricante. Con todo, hay una planificación aprobada que se está cumpliendo para la renovación de este material y, además, EMA Infoca está trabajando en un procedimiento de inspección y certificación anual de los cascos y sus accesorios, de forma que se renueven anualmente aquellas unidades que no superan la inspección".