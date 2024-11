La Junta inicia la construcción de 67 viviendas públicas en la barriada de Cerro del Moro en Cádiz

Cádiz/La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, AVRA, ha comenzado esta semana las obras de construcción de 67 viviendas públicas en el Cerro del Moro, con las que se culminará la fase final del plan de renovación de la barriada gaditana. Las obras de esta nueva promoción, adjudicadas por 6.374.316 euros a la UTE formada por las empresas Soluciona Obras y Servicio y Lirola Ingeniería y Obras, se ejecutarán en un plazo estimado de 18 meses.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha subrayado que “el Gobierno de Juanma Moreno se ha volcado en aportar soluciones a una problemática de muchos años, con muchas familias que estaban viviendo en unos edificios en muy mal estado”. “Estas obras van a suponer una transformación sustancial ya no del barrio, sino de la calidad de vida de estas familias después de una década en la que los anteriores gestores no sólo no dieron respuestas, sino que dejaron paralizado el proyecto”, ha manifestado.

El futuro edificio, de cinco alturas más planta baja, está formado por 12 viviendas de dos dormitorios, 44 de tres y 11 de cuatro habitaciones. La fase se completa con 49 aparcamientos, 25 trasteros y un local. Se trata de una promoción de viviendas sostenibles equipadas con las instalaciones necesarias para garantizar su eficiencia energética conforme a la normativa vigente.

Espacio que ocuparán los pisos en el Cerro del Moro / Junta de Andalucía

Tres de las viviendas de la planta baja serán adaptadas para personas con movilidad reducida, por lo que se ajustarán a las modificaciones dimensionales establecidas a la normativa de accesibilidad para permitir el uso de sillas de ruedas.

El edificio estará compuesto por seis portales de acceso, cada uno de ellos dotados de ascensor accesible, y un patio interior. El proyecto contempla un sistema envolvente del edificio, con un cerramiento de fachada de dos hojas y aislamiento térmico interior de lana mineral. La cubierta será accesible y estará destinada para el tendido de ropa, estando también prevista en la misma la instalación de paneles fotovoltaicos.

Las viviendas contarán con puertas de entrada de seguridad, de hoja abatible con doble chapa de acero galvanizado, carpinterías exteriores de aluminio con doble acristalamiento y persianas enrollables de aluminio térmico con sistema monobloc.

Entre otras prestaciones del edificio, destaca el sistema de protección contra incendios y contra intrusiones, así como el de pararrayos.

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) viene manteniendo reuniones con las familias para analizar cada una de sus circunstancias e informarles de la promoción, así como de la compra de sus actuales viviendas. La renta mensual del alquiler, para quienes aporten las cantidades que reciban por sus viviendas, oscilará entre 86,81 y 172,16 euros, dependiendo de la superficie. Para las familias que no se acojan a esta opción, el alquiler mensual se fijará entre 143,70 y 229,05 euros. Por otro lado, el importe de tasación de las viviendas, que se encuentran en un estado ruinoso, podrá oscilar entre 34.132 y 38.640 euros, en función de los metros cuadrados.

El actual gobierno de la Junta retomó en 2023 el plan de renovación de la barriada Cerro del Moro, tras más de una década paralizado, destinando a este proyecto una inversión de 10.917.126 euros. Este proyecto está financiado con fondos propios de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), además de una partida del programa 6 del Plan Ecovivienda, el plan ideado por la Junta de Andalucía para la gestión de los fondos europeos Next Generation en materia de vivienda, y el Programa para la Erradicación de la Infravivienda