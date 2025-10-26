La Junta da un paso esencial para retirar la protección de la Aduana en Cádiz: el derribo, más cerca

El jardín existente frente a la estación de 1905, eliminado para construir la Aduana en la década de los 50.

A principios del pasado mes de marzo, el equipo de gobierno local en Cádiz trasladó a la Delegación Provincial de Cultura la necesidad de “impulsar” el proceso de descatalogación del edificio de la Aduana. El gobierno de Bruno García pretendía de esta forma activar de una vez por todas una propuesta similar que el pleno de la Corporación aprobó de forma unánime en 2021.

Esta petición ha surtido efecto. Desde junio, la dirección de Cultura ha acelerado toda esta operación, puramente administrativa y que se estaba ejecutando de forma muy lenta. Desde 2022 la Consejería se había delegado este tipo de actuaciones a las delegaciones territoriales, medida ideal para terminar de una vez por todas con el problema de la Aduana y su protección cultural para impedir su derribo.

La carta municipal iba acompañada por un nuevo informe técnico, en este caso elaborado por un prestigioso historiador de la arquitectura de la Universidad de Sevilla, que se ha unido a los tres estudios ya existentes desde hace unos años, todos defendiendo la falta de interés arquitectónico e histórico de la Aduana y, por ello, la necesidad de su eliminación.

En estas semanas Cultura ha desempolvado todo el expediente acumulado desde que en 2007 la Academia de Bellas Artes y un foro ciudadano promovió una campaña para defender la continuidad del edificio, pendiente entonces de demolición dentro del Plan Plaza de Sevilla.

Cultura, rechazando las alegaciones municipales y los informes que la acompañaban, incluyó la Aduana dentro del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico de Andalucía, impidiendo con ello su demolición.

Estábamos en una etapa, 2007-2008, donde la Junta, gobernada por el PSOE, mantenía un enfrentamiento radical con el gobierno municipal de Teófila Martínez, del PP. Curiosamente, la Consejería de Cultura ya había dado el visto bueno al Plan Plaza de Sevilla y al propio derribo de este edificio, que incluía la operación urbanística

Esta catalogación no pasó ni por la Comisión de Patrimonio, ni se abrió trámite de información pública ni de audiencia al municipio y otros organismos.

Años más tarde sí se permite el derribo de las naves del edificio, aunque la protección de 2008 incluía a la totalidad del inmueble.

La estrecha separación de la Aduana con la fachada de la estación histórica. / Julio González

Con todo ello, ahora la Delegación de Cultura inicia el proceso de descatalogación de la Aduana Nueva de Cádiz. Y en este caso sí se ha sometido al visto bueno de la Comisión de Patrimonio para iniciar esta operación de cancelación de la protección.

Un año de trabajos administrativos

Comienza de esta forma un procedimiento administrativo que, como mucho, se puede alargar durante un año. Así, tras el informe previo de la Comisión de Patrimonio, se notificará a los interesados la resolución de incoación del procedimiento administrativo; se publicará en el BOJA, se abrirán tramites de información pública y de audiencia al municipio y otros organismos interesados; se pedirán informe del órgano consultivo. Tras ello se procederá a la resolución de finalización de inclusión/exclusión con pie de recurso y notificación a los interesados y la publicación definitiva en el BOJA.

Este proceso, largo en el tiempo como si se tratara de un BIC, se considera más garantista y con mayor rigor con el que se siguió para la inclusión de la Aduana en el catálogo.

Una vez se cierre la exclusión de la Aduana en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico de Andalucía, el Ayuntamiento tendrá en sus manos la posibilidad de proceder al derribo de este edificio, dejando de esta forma liberada la histórica fachada de la estación de 1905 y creando un amplio espacio público, como se contó hace más de un siglo.

Para ello, se abre ahora un periodo de tiempo, mientras se cierra el expediente, para negociar con la administración central la eliminación del inmueble (cuya demolición debe pagar el Ayuntamiento) y la construcción de un nuevo equipamiento. En este sentido, el gobierno municipal plantea hoy como posibilidad la ubicación de la Aduana en la antigua sede del Banco de España.