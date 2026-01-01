Junta y Ayuntamiento agotan ya un año para aclarar qué tipo de vivienda se construirá en los solares autonómicos en Cádiz

Cerca de 400 nuevas vivienda en Cádiz siguen estando en el limbo al no aclararse aún el modelo elegido para su desarrollo. Todas se levantarán, en algún momento, en suelo propiedad de la Junta de Andalucía pero se desconoce si serán vivienda de renta libre, de protección oficial o de carácter social.

Discutiendo sobre esta cuestión llevan ya un año el Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía. Fue en enero de 2025 cuando las dos administraciones acordaron los nuevos usos que se les iban a dar a las propiedades de la administración regional en la capital gaditana que se encuentran actualmente sin utilizar, en algunos casos desde hace años.

El solar de Tolosa Latour, el antiguo edificio administrativo de la calle Marqués de Valdeíñigo y la sede de la Escuela de Náutica tendrán un uso residencial total o parcial, según acordaron las dos administraciones hace doce meses. Desde entonces se plantearon dos cuestiones. Una era iniciar el proceso de modificación urbanística de estos terrenos, para cambiar el uso administrativo por el habitacional, apoyándose en los cambios permitidos por la Ley de Impulso de Sostenibilidad del Territorio Andaluz, la LISTA. Otro paso, igualmente esencial, era definir qué tipo de viviendas se iba a construir en cada uno de los solares. Y en eso estamos cuando ya ha pasado un año del acuerdo entre Junta y Ayuntamiento.

A pesar del tiempo transcurrido, las negociaciones siguen sin cerrarse, según reconocen a este diario tanto desde la Junta como desde el Ayuntamiento.

Mercedes Colombo, delegada del Gobierno de la Junta, destacó a este diario que las conversaciones siguen abiertas, indicando que el alcalde, Bruno García, tiene las "ideas muy claras" sobre lo que él quiere. En todo caso, indicó que todo se definirá en los primeros meses del nuevo año. Desde el Ayuntamiento no se aclaró qué modelo de vivienda se defiende desde San Juan de Dios.

Lo cierto es que el número de viviendas previstas, inicialmente, es muy sustanciosos, y más en una ciudad con una grave carencia de pisos, especialmente sociales.

El plan inicial anunciado hace un año fijaba en 369 viviendas las que se pretendían construir en el solar de Tolosa Latour y en los antiguos edificios de Valdeíñigo y Náutica. Llama la atención que en los terrenos de San Severiano, donde iba a construirse en su día la Ciudad de la Justicia, solo se proyecten 180 pisos, a pesar de la amplitud del solar.

La necesidad de viviendas sociales, y especialmente de pisos de alquiler social, debería de pesar en el acuerdo entre las dos instituciones. La Junta, sin embargo, optó por subastar hace unos años una parcela de su propiedad en Loreto-Puntales, donde una empresa privada tiene pendiente construir 202 viviendas de protección oficial. En Náutica incluso se ha llegado a mencionar la posibilidad de repetir el diseño previsto por la Zona Franca en Navalips donde se reparten al 50% los pisos de renta libre con los de protección oficial. Cabe recordar que el Partido Popular aprobó hace ya unos meses la Declaración de Asturias, como mandato del partido, por la que defendía la promoción de viviendas públicas de precios asequibles o de alquiler social.

Hay otros espacios públicos cuyos uso residencial siguen también sin definir. En el caso del Ayuntamiento, están los amplios solares de los antiguos colegios Carmen Jiménez y Adolfo de Castro, con capacidad para varios centenares de pisos; por su parte, la Zona Franca, más allá de Navalips, que afronta su última fase de trámites administrativos, tiene capacidad para actuar en la conversión del espacio industrial abandonado en el polígono exterior para su uso residencial.