La Junta autoriza a la Universidad de Cádiz a usar más de cinco millones de remanentes para el Plan de Infraestructuras 2024

La Junta de Andalucía ha aprobado la utilización por parte de la Universidad de Cádiz (UCA) de más de cinco millones de euros para llevar a cabo mejoras en su campus en el ejercicio 2024 a través del Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras, siendo la universidad andaluza que más fondos dispone para este Plan. Este instrumento, contemplado en el modelo de financiación universitaria, tiene una dotación inicial de 80 millones de euros para dar cobertura a sus cuatro años de vigencia (2024-2027), con una distribución anual de 20 millones como máximo por cada ejercicio y para todo el conjunto universitario.

Para este 2024, el sistema público de educación superior dispondrá de en torno a 20 millones de euros. La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha sido la encargada de autorizar esa inversión, a propuesta de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Dicha autorización se ha concedido a esta institución académica debido al superávit con el que prevé cerrar este año.

Los remanentes no afectados son recursos procedentes en su totalidad de las transferencias de financiación de la Junta de Andalucía no ejecutadas por el sistema público universitario. Hasta el ejercicio 2019, con la llegada de Juanma Moreno al Gobierno de la Junta, el uso de estos fondos no estaba autorizado. La UCA dispone hasta la fecha de 39,3 millones de euros en concepto de remanentes, gracias a las aportaciones realizadas por el Ejecutivo autonómico y a la gestión de la propia universidad, que ha venido generando superávit en años anteriores.

La Consejería de Universidad ha venido trabajando con los rectores del sistema público para acordar el reparto definitivo de los fondos, a partir de la propuesta inicial llevada el pasado 22 de mayo al Consejo Andaluz de Universidades (CAU). Una vez ajustados los importes de todas las instituciones académicas, la Consejería que dirige José Carlos Gómez Villamandos ha trasladado la propuesta con las actuaciones a la Consejería de Economía, que es la responsable de aprobarla de acuerdo con la Ley Andaluza de Universidades (LAU).

Mejoras en eficiencia energética de todos los edificios

En su propuesta de actuaciones previstas, la Universidad de Cádiz solicita financiar con remanentes de tesorería no afectados proyectos de digitalización para la renovación de la aulas informáticas y del equipamiento audiovisual y las licencias de software docente, con el objetivo de hacer frente a la actual oferta de títulos de la institución, a la que se incorporan 21 nuevas titulaciones a partir del curso 2025-2026. Además, contempla una serie de actuaciones con el objetivo de que todos los edificios de la UCA mejoren su eficiencia energética mediante la optimización de recursos disponibles y siendo respetuosos con el medio ambiente.

Igualmente, la universidad gaditana llevará a cabo actuaciones de reforma, adecuación y distribución de espacios para atender carencias y nuevas necesidades administrativas, de servicios a la comunidad o docentes e investigadores, toda vez que destinará una cantidad a las obras en el Edificio Simón Bolívar y Multiusos. El Plan de Infraestructuras contempla también la adquisición o la renovación del equipamiento docente de centros, talleres y laboratorios de la UCA y una partida destinada a actuaciones en ejecución como las obras de construcción del nuevo Aulario de Jerez, para dar respuesta a las necesidades de espacios docentes en el campus.

Una vez desarrollados estos proyectos e intervenciones por parte de las universidades públicas, la Consejería de Universidad se encargará de evaluar y revisar su ejecución para, posteriormente, informar al CAU (Consejo Andaluz de Universidades).