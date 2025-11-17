La Junta asegura que "se está volcando" en solucionar "las demandas históricas" de la plantilla del 112

El Gobierno de la Junta de Andalucía ha respondido a la plantilla del centro de emergencias 112 de Cádiz capital ante las quejas mostradas por su situación laboral. En una nota de prensa, la Administración autonómica ha manifestado que "se está volcando en solucionar las históricas demandas de los profesionales del 112 como ningún otro gobierno anterior. Los profesionales del 112 tienen, gracias a este Gobierno, un nuevo contrato donde se recogen sus demandas, negociado, en su momento, con los sindicatos, a los que corresponde la representación de los trabajadores. Con estas mejoras se respondió a las distintas peticiones que la representación de los trabajadores venía demandando en las reuniones de trabajo que se celebraron periódicamente con personal y empresa".

En cuanto a sus condiciones laborales, ha señalado que se han mejorado "aprobando el nuevo Contrato de Operaciones del 112 por cerca de 17 millones de euros, un 25% más que el anterior. Los pliegos contemplan la consolidación del 8,5% del personal de la plantilla incorporada estos últimos años para hacer frente al aumento en el uso del servicio 112. Estos avances se suman al incremento de más de un 19% del presupuesto incluido ya en el contrato de 2021, además del incremento al que se ha hecho referencia de 2024 y de las prórrogas de 2025 y la prevista en 2026".

Asimismo, ha resaltado que "las mejoras para el personal pasan, además, por la equiparación salarial de los profesionales de las mismas categorías y el incremento del IPC marcado por el convenio. Además, se ha contemplado la bajada en el número de horas de trabajo, que no superarán las 1.500 anuales entre los especialistas de la sala, en lugar de las 1.764 que contempla en Convenio de Contact Center, así como el derecho a la desconexión digital tras la jornada de trabajo".

Por su parte, en cuanto a la formación, ha indicado que "se ha duplicado el número de horas destinado a la formación continua obligatoria, pasando de 16 horas actuales por persona a un total de 32". Junto a esto, ha añadido que "se ha planteado también un plan formativo adaptado a las necesidades de cada una de las categorías profesionales", además de que "por primera vez aparece formación como nueva área funcional, junto a otras ya existentes como las de operaciones o calidad".

Respecto a la externalización del servicio, ha puntualizado que "no es algo que haya hecho este gobierno, sino que se encontró de gobiernos anteriores. De hecho, 13 de las 19 Comunidades y Ciudades Autónomas de nuestro país y de diferente signo político tienen el servicio de emergencias 112 o equivalente en la misma situación que Andalucía".

Por último, ha finalizado señalando que está pendiente la negociación para "disponer de un Convenio específico para estas personas que constituyen un colectivo de servicio esencial paea la comunidad".