La Junta asegura que el IES Columela de Cádiz mantendrá los exámenes y las horas presenciales de los grados reubicados en Córdoba y Almería

“Tenemos que tener claro que no es una reagrupación, es un recorte bestial a la educación pública”. Marea Verde Cádiz se concentró este jueves ante la puerta del IES Columela para mostrar su repulsa contra la decisión de la Consejería de Desarrollo Educativo de centralizar estudios de FP a distancia en determinados institutos de Andalucía, perdiendo el citado centro gaditano las enseñanzas de grado en Integración Social y Transporte y Logística, y afectando a 350 alumnos y diez profesores que se suprimirían.

En la puerta del instituto se leyó un manifiesto. “No nos han dado más explicaciones que decir que la decisión está tomada. Este modus operandi es una falta de respeto a la comunidad educativa en su conjunto y una desfachatez al subestimar nuestro entendimiento”.

Marea Verde explicó que “esto no es una casualidad, esto responde a una estrategia de desmantelamiento claro de la enseñanza pública que se lleva implementando desde hace años”. Porque “este recorte no solo ha pasado aquí sino que la Consejería ha suprimido las enseñanzas de FP a distancia en once centros de Andalucía, de un total de 14 grados, lo que supone unos 70 profesores menos”

En el manifiesto se hizo hincapié en que “la FP es la modalidad formativa qué más crece en España y está en expansión, con mucha demanda y con muchas personas que cada año se quedan fuera. Sin embargo, la Junta de Andalucía elimina ofertas y plazas. Y en paralelo vemos en los últimos años que esas plazas se van a la privada, con la expansión de la oferta formativa de empresas privadas que abren centros de FP”.

La FP como nicho de mercado

A juicio de Marea Verde “estas empresas han tenido un espectacular aumento de plazas y la modalidad de FP a distancia está siendo un nicho de mercado en expansión porque facilita especialmente la conciliación familiar y laboral de personas que quieren formarse en esos ámbitos”.

Recordó el manifiesto que “este desmantelamiento de la educación pública afecta a toda la ciudadanía, puesto que la administración pública, que se supone que debe se garante de un derecho fundamental como es el acceso a la educación, lo que hace es pervertirlo, venderlo y maltratarlo”.

"Vemos en los últimos años que esas plazas se van a la privada, con la expansión de la oferta formativa de empresas privadas que abren centros de FP”

“Los dos grandes sectores maltratados son el alumnado, que quiere optar por una modalidad de FP a distancia compatible con su actuación familiar o laboral, y especialmente el alumnado que ha cursado el primer curso y que con esta situación no sabe si podrá terminar sus estudios; y el profesorado”, que en cuanto al IES Columela “implica el desplazamiento obligado para el profesorado e incluso para los interinos el peligro de su continuidad laboral, ya que se disminuye de manera considerable el número de docentes”.

“No podemos dejar que la Junta de Andalucía siga desangrando nuestros centros, comprometiendo un derecho fundamental como el acceso a la educación pública de calidad y gratuita. Basta de recortes. Sin educación pública no hay futuro”, concluía el manifiesta.

Se encargó de leerlo Vanessa Gómez, profesora del Columela, quien añadió que “la Junta ha actuado con poca transparencia y se ha burlado de la comunidad educativa, con una decisión a espaldas de profesorado, alumnado, sindicatos, de todos los agentes que formamos parte de la educación pública”.

En el caso del ciclo de Integración Social, cuya sede se pasa a un instituto de Almería, “tiene ciertas sesiones presenciales y los alumnos tendrían que trasladarse allí. Y en contra de lo que dice la Junta, no se van a compensar las plazas. Hay muchos alumnos preocupados o indignados que no saben si van a poder terminar sus estudios”.

Isabel Paredes: "El término 'a distancia' yo creo que queda claro"

Sin embargo, poco después de esta concentración, y en el transcurso de una visita al CEIP Profesor Juan Carlos Aragón, la delegada territorial de Desarrollo Educativo, Isabel Paredes, declaró que “los exámenes presenciales se seguirán haciendo en el Columela y las clases que por norma tienen que ser presenciales lo serán. Las que están afectadas y se reagrupan en Almería son las que están estipuladas. O sea, que da igual que estén en Almería, porque al final son a distancia y el término a distancia yo creo que queda claro”.

Paredes añadió que la provincia de Cádiz ha incrementado desde el año 2018 la oferta de la FP en 6.400 plazas. “En ningún momento ha habido un recorte de plazas y en ningún momento va a haber recorte de docentes. Es una reorganización y vamos a contar con los puestos escolares que contamos. Estamos en un auténtico proceso de transformación de la FP dual. En la capital habrá nuevos ciclos en diferentes centros, adaptados a las necesidades de lo sectores productivos”.

También se refirió a la petición de su dimisión por parte del PSOE y sindicatos para señalar que “yo todos los días trabajo con mucha ilusión y responsabilidad para atender a las demandas de docentes y profesionales. Son muchas horas invisibles de trabajo y eso se lo agradezco a nuestro equipo de la delegación. Mi mano está tendida a todo el mundo para cualquier diálogo, pero en dos años no puedo atender todas las demandas históricas de esta provincia”.

Óscar Torres, portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, y José Ramón Ortega, secretario general del PSOE en la capital, apoyaron esta concentración. Fue Torres quien tomó la palabra para “denunciar este enésimo recorte de la Junta en la educación pública, un recorte bestial en un centro tan señero para la ciudad como el Columela”. Incidió en que “no es un recorte tomado a la ligera, es una perfecta planificación por parte del Partido Popular, por parte de la Junta, para desmantelar la educación pública a todos los niveles. Esto es una estocada de muerte hacia un centro tan importante como el Columela”. Por último avisó que desde el PSOE “no vamos a cejar en nuestro empeño y vamos a llevar este tema al Parlamento andaluz. Si el gobierno del PP en la Junta sigue con esta dinámica se va a encontrar de frente al PSOE a nivel local, provincial y regional”.

También se dio cita en la protesta Helena Fernández, edil de Adelante Izquierda Gaditana.