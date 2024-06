Marea Verde Cádiz sobre la descentralización de la FP a distancia: "Es lo más gordo que ha pasado en la educación en los últimos cinco años"

Esto es lo más gordo que ha ocurrido en la educación en Andalucía en los últimos cinco años”. Así se ha manifestado Marea Verde Cádiz, a través de uno de sus portavoces, Miguel García, tras el varapalo sufrido por el IES Columela de la capital gaditana para el próximo curso con la supresión, por parte de la Junta, de dos grados de FP al centralizarlos en un instituto de Almería y otro de Córdoba. Esta decisión ha puesto en pie de guerra a la enseñanza pública de la ciudad. Se suceden las protestas y están por llegar diversas movilizaciones. La primera de ellas la ha convocado Marea Verde este jueves a las 11.00 en la puerta del Columela. Allí está prevista una concentración contra la pérdida de los grados de Técnico en Integración Social y Técnico Superior en Transporte y Logística, que supondrá la eliminación de 350 alumnos, diez profesores y siete líneas. “Para que te unas a pedir a la Junta que se retracte”, invita Marea Verde.

Miguel García destaca que “esto es fruto del desmantelamiento de la educación pública por parte de los partidos de la derecha desde el primer gobierno de Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía junto a Ciudadanos”, tratándose el caso de la FP “de un nuevo un recorte para derivar a los alumnos a la concertada o privada. Antes de irse a Almería, que se matriculen en la privada”.

García apunta que “la Consejería de Desarrollo Educativo suele hacer estos cierres y restructuraciones en junio y julio, cuando la gente está pensando en las vacaciones y les coge de sorpresa, cambiándole la vida a la personas afectadas”. El portavoz de Marea Verde Cádiz señala que esta situación “se hace más sangrante en Cádiz, donde solo el 33 por ciento del alumnado es de la enseñanza pública. Si solo en Cádiz ha afectado a 350 alumnos, imagínese a nivel andaluz. Está en peligro el futuro de muchos docentes y alumnos”.

"Esto es un nuevo recorte para derivar a los alumnos a la educación privada” — Miguel García. Portavoz de Marea Verde Cádiz.

Ultima García exponiendo que “la FP se ha convertido en un caramelito para las empresas y centros privados. Ahora es un negocio lucrativo. Esto obedece a una política planificada de desmantelamiento de la educación pública y estamos elaborando un informe para desvelar, con nombre y apellidos, a quién está beneficiando esta estrategia”.

Montse Quintero, presidenta de la AMPA del IES Columela, admite que esta decisión de la Junta les ha cogido por sorpresa. “Es un recorte arbitrario, sin dar explicaciones y sin conocerse los motivos”, apostilla. Añade que el AMPA va a pedir una explicación a la delegada territorial de Desarrollo Educativo y FP, Isabel Paredes, “para que nos aclare qué criterios se han seguido para hacer esto”. Este cambio en la planificación de la FP para el curso que viene “va a hacer que muchos alumnos de Cádiz pierdan opciones, que aunque este alumnado a distancia sea de mayor edad que lo habitual en FP, hay que pensar en los más jóvenes que en un futuro quieran seguir esas enseñanzas”.

CSIF pide reunir a la mesa sectorial

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía solicita formalmente la convocatoria de la Mesa Sectorial de Educación “urgente y monográfica” para tratar la “reordenación” de la Formación Profesional (FP) a distancia, que ha generado “preocupación entre docentes y alumnado, debido a la reducción de la oferta educativa y los cupos docentes que plantea la Administración”.

CSIF denuncia que la reordenación afecta a un promedio de cinco profesores por ciclo

En una carta dirigida a la Dirección General de Formación Profesional, la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García, expone “una serie de inquietudes derivadas de los recientes cambios efectuados en lo que a la FP a distancia se refiere” y ha reclamado que “la reestructuración de estas enseñanzas ofrezca garantías tanto para el alumnado, con el mantenimiento o incluso incremento de las plazas ofertadas en la actualidad, como para el profesorado, para que éste no se vea afectado”.

“La reordenación que se plantea implica una reducción significativa en el número de plazas ofertadas a los estudiantes y una disminución de los cupos docentes, afectando a un promedio de cinco profesores por ciclo formativo. Esto se traduce en un total de aproximadamente 70 docentes perjudicados por supresiones y desplazamientos”, según detalla la dirigente sindical en una nota de prensa.

La Consejería insiste en que “no se reducen las plazas ni se reducen opciones”

García ha recordado que durante la Mesa Técnica celebrada el pasado 13 de junio se aseguró que no se reducirían los cupos docentes. “Sin embargo, apenas 48 horas después, se ha constatado una drástica disminución de plazas y docentes, lo que ha generado una gran sorpresa y preocupación entre la comunidad educativa”. En este sentido, García ha avisado de que “no vamos a tolerar que la plantilla orgánica de los centros se vea afectada con la consecuente supresión y desplazamiento de docentes de su centro de destino definitivo”.

La consejería se defiende

Fuentes de la Consejería explicaban el miércoles que se han “agrupado determinadas ofertas que están autorizadas en más de un centro docente en uno único, manteniendo los títulos actualmente ofertados. No se reducen las plazas ni se reducen opciones”. En esta línea, “en los centros en los que se agrupe la oferta, se aumentarán los puestos escolares para mantener la oferta actual y se pondrán los recursos necesarios. Por tanto, no hay reducción de plazas. Al alumnado que se matricula a distancia no le afecta donde está situado físicamente el centro, puesto que no es enseñanza presencial, las opciones del alumnado no se reducen”.

Cabe recordar que en lo que respecta al IES Columela, el grado de Integración Social se centralizará en el IES Alhadra de Almería y el de Transporte y Logística en el IES El Tablero de Córdoba.