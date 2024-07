Los juguetes sexuales están prohibidos en algunos países, ojo a los gaditanos a la hora de hacer las maletas

Cádiz/Llega el momento en el que muchos gaditanos y gaditanas tienen que cerrar sus maletas, hacer repaso mental de todo lo que no se nos puede olvidar y priorizar lo que es insustituible y personal y lo que realmente se puede adquirir en el destino que hemos elegido para pasar al menos una semanita de asueto y así poder desconectar de la rutina diaria de la casa y de los trabajos.

Pero no sólo toca mirar si el enchufe que llevamos es el óptimo para el país o para la nacionalidad del crucero que hemos elegido para hacer una ruta por mar o si llevamos la tarjeta sanitaria europea por si en el viaje cae algún tipo de enfermedad y requerimos médico o si llevamos controlado el roaming para poder hacer y recibir llamadas y datos en nuestros países de destino. Muchas personas prefieren no dejarse en casa también algunos objetos bastante más íntimos, primero por que en su ausencia nadie pueda cotillear su mesita de noche y pueda salir a la luz aficiones que nos pudieran poner a más de uno la cara colorada sino, además, porque muchos de estos objetos se han convertido en artículos inseparables para llevar adelante una buena relación de pareja.

Estos son los juguetes sexuales y algunas empresas especializada en estos articulitos avisan a sus clientes y, en general a todos los gaditanos y gaditanos que hacen uso de ellos, que hay muchos países en los que está estrictamente prohibidos. Hay que conocer esa lista de países para no encontrarse con problemas o sorpresas que podrían acabar no sólo en que te quiten el juguete sino incluso en multas, sanciones e incluso la deportación.

Los juguetes sexuales son cada vez compañeros de viaje más comunes y fieles en nuestras vacaciones. Según el Estudio Nacional de Sexo de la firma EasyToys, el 62% de los gaditanos prefieren tener sexo en verano, y las altas temperaturas y el descanso invitan también a autoexplorarse, pero no todos los países tienen la misma tolerancia, y especialmente legislación, respecto a estos aparatos.

La situación de los juguetes sexuales en el mundo

Son varios los países que prohíben la tenencia o comercio con este tipo de objetos. Desde EasyToys han recopilado algunos para que tu viaje soñado no comience con un susto en la aduana:

· Tailandia - conocida por la importancia de su turismo sexual, en el país asiático tanto la venta como la posesión de juguetes sexuales son ilegales. Si eres sorprendido con uno, te puedes enfrentar incluso a hasta 3 años de prisión y una multa de 60.000 baht (1.600 euros). En Bangkok, la venta ilegal de juguetes sexuales es un negocio en auge y

habitual en sus calles, especialmente en el barrio rojo, pero la policía detiene con mucha frecuencia a vendedores, propietarios y contrabandistas.

· Arabia Saudí - en este país está completamente prohibido consumir, fabricar o poseer alcohol y esta férrea legislación se aplica también a los juguetes sexuales. Todos los juguetes sexuales, objetos parecidos a juguetes sexuales y libros, revistas, vídeos, etc. pornográficos no pueden entrar en el país. Tampoco se aceptan artículos que se asemejen a juguetes sexuales, como los masajeadores.

· India - No están expresamente prohibidos y puedes usarlos en tu propia casa, pero exhibirlos, como en el escaparate de una tienda, o compartir fotos online puede considerarse “obsceno” y está prohibido por ley. No obstante, lo que se clasifica como “obsceno” es un ámbito muy gris y difiere según la situación y la persona. Pero, en cualquier caso, llevar tu juguete sexual en la maleta siempre está prohibido.

· Maldivas - uno de los destinos más solicitados para la luna de miel prohíbe también estos productos. Los juguetes sexuales se consideran pornografía en las Maldivas y lo más probable es que te confisquen los juguetes en la aduana, pero también existe la posibilidad de que te envíen de regreso a casa. Si vives en las Maldivas, la historia es totalmente distinta. En ese caso, incluso te arriesgas a una pena de cárcel si tienes juguetes sexuales en tu posesión.

· Vietnam - otro país que cada vez atrae a más españoles prohíbe comprar e importar juguetes sexuales. Si la aduana encuentra un juguete sexual en tu maleta, lo confiscarán de inmediato. El sexo es un aún un tema tabú en la sociedad vietnamita, pero, al igual que en la vecina Tailandia, la compra y venta de juguetes sexuales es un negocio en auge en el mercado negro.

· Estados Unidos - Por raro que parezca, en el país de la libertad existen leyes estrictas en los estados de Alabama y Texas contra estos aparatos. En Alabama, la compra y venta de productos eróticos es ilegal (salvo razón médica), pero no es ilegal poseer juguetes sexuales. En Texas, los juguetes sexuales no están prohibidos y su compra y venta también es completamente legal. Sin embargo, existe una ley que establece que no puedes tener más de 5 juguetes sexuales en tu posesión, por lo que te recomendamos no llevarte todo tu repertorio.

En cualquier caso, “es recomendable consultar de manera rápida la legislación de nuestro destino vacacional en materia de objetos personales, especialmente si se trata de destinos exóticos fuera de Europa, ya que podemos ver que la aceptación de estos aparatos varía mucho a lo largo del mundo” señala Mónica Moreno, portavoz de EasyToys.