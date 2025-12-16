Juanma Moreno o cómo pasar de un 'babuchazo' a un 'pelotazo' histórico

El Yuyu se lo preguntó sin dar muchos rodeos: “Presidente, ¿qué pelotazo fue mayor, que usted llegara a la Presidencia de la Junta de Andalucía o que yo volviera al concurso del Falla después de 14 años?”. Y Juanma Moreno no se pensó mucho la respuesta: “El suyo, Yuyu, sin duda el suyo”.

¿En qué se parece la política y el Carnaval? Pues en lo que que uno quiera que se parezca. Así lo demostraron Juanma Moreno y José Guerrero Yuyu durante el acto de presentación ayer por la tarde en la capital gaditana de Manual de convivencia, el libro escrito por el presidente de la Junta, en el que resume su trayectoria y su visión de la política y que viene presentando por diferentes ciudades.

El Yuyu, que condujo el acto con maestría y desparpajo, le planteó varios símiles carnavalescos al presidente de la Junta, y la intervención de éste tuvo bastante de actuación de comparsa en el Falla, con mucha crítica, bastante carga emotiva y cierta dosis de humor. Y todo sustentado en un diálogo pausado, sin sobresaltos, como esas comparsas que llegan al Falla bien afinadas.

Las dosis de críticas estuvieron claramente repartidas: a Pedro Sánchez, a la izquierda actual y a las redes sociales. Al presidente del Gobierno le acusó de ser el responsable de la gran polarización que hay hoy en la sociedad española. “El PP y el PSOE deben llegar a acuerdos de Estado, pero con el actual Partido Socialista es imposible. Hay que esperar a que Pedro Sánchez salga de la Moncloa para que bajen los decibelios”, reflexionó Moreno. Y poco después vino a decir que echaba de menos a esa izquierda “coherente y sólida en sus principios” que jugó un papel esencial en una Transición española “que se ha estudiado en las mejores universidades del mundo”.

Después elogió a figuras como Alfredo Pérez Rubalcaba o Julio Anguita y los comparó con los políticos actuales “que están más pendientes de los votos que de la sociedad”. Y añadió: “La izquierda de hoy está acomodada porque sólo está preocupada por mantener sus sillones”.

También incidió en el daño que las redes sociales y el “odio tan terrible” que hay en ellas hacen a la sociedad en general y a la juventud en particular, aunque también a la política. Y dijo que las fake news “son el elemento más mortífero contra la democracia”.

Una buena comparsa tiene que criticar pero tiene también que emocionar. Y en el acto de ayer hubo varios momentos de esos, como cuando recordó que no pudo ver el gol de Iniesta en el Mundial de 2010 porque en ese mismo momento estaba dando un paseo con su padre que ya estaba enfermo por un parque totalmente vacío. O cuando recordó lo que le marcó la pandemia del Covid “porque llevábamos poco tiempo en el Gobierno andaluz y tuvimos que enfrentarnos a algo desconocido”. “Creo que lo gestionamos bien en Andalucía, con sensatez y responsabilidad, pero recuerdo todo aquello con tristeza”, confesó.

En el repertorio de ayer también hubo momentos para el humor, como pasa con las comparsas buenas en los cuplés. Sucedió cuando Moreno recordó algún consejo de Rajoy con la capacidad de oratoria tan peculiar del ex presidente del Gobierno, o cuando tuvo que combatir con los mensajes agoreros de compañeros de su propio equipo que veían imposible que pudiera llegar algún día a la Presidencia de la Junta. “Vamos, como cuando un autor de Carnaval lleva una letra al ensayo y la agrupación le dice que es un mojón, ¿no?”, le espetó el Yuyu.

Parte del público que acudió al acto y que esgtuvo compuesto en su inmensa mayoría por dirigentes y militantes del PP. / Jesús Marín

Moreno tuvo un recuerdo especial para el pelotazo histórico de diciembre de 2018, cuando las urnas posibilitaron el fin de la hegemonía socialista en Andalucía. Rememoró aquella campaña, consideró esencial la movilización de los tres partidos de centro-derecha (PP, Ciudadanos y Vox) y se mostró convencido de que si hubiera fracasado y hubiera recibido un babuchazo igual que el de 2015 “no me habrían dejado seguir” al frente del PP andaluz.

En el acto de ayer, al igual que en el libro, Juanma Moreno hizo una apuesta por el regreso del respeto y la educación a la política, mostró su admiración por John Fitzgerald Kennedy y dijo que le habría encantado conocer a Pepe Mujica.

El próximo mes de enero el Yuyu volverá con su chirigota al concurso del Falla, y pocos meses después Juanma Moreno buscará que las urnas permitan su reelección como presidente de la Junta de Andalucía. Ninguno quiere sufrir un cajonazo.