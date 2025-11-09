Juan Carlos Sanjuán, propietario del hotel de la cadena de hoteles Casual en Cádiz: “Los políticos perderían votos si cierran apartamentos turísticos ilegales”

Juan Carlos Sanjuán es el CEO y fundador de la cadena hotelera Casual Hoteles. Comenzó su carrera hotelera hace décadas y lanzó esta marca propia en 2013, con el objetivo de crear hoteles urbanos y temáticos con una experiencia diferenciada para el cliente. Es una figura reconocida en el sector, tanto por su emprendimiento como por sus declaraciones sobre la industria turística.

Hace 7 años que este periódico anunciaba que en mayo de 2019 abría un nuevo hotel llamado el Duende de Cádiz. El Covid les pilló a contra flecha y les obligó a posponer hasta julio de 2020 la inauguración. En una entrevista a Diario de Cádiz relató todo lo vivido y sufrido tras el coronavirus al que logró sobrevivir desde el punto de vista empresarial.

Pregunta.– Este verano cumplió cinco años en Cádiz y ya puede ser un buen momento para ver si usted se equivocó con las expectativas que tenía de Cádiz, una ciudad que usted vaticinaba que iba a ser toda una explosión desde el punto de vista turístico. ¿Se ha llegado a arrepentir alguna vez de la aventura emprendida en Cádiz?

Respuesta.–No, no ha habido arrepentimiento pero cierto es que se han abierto exceso de hoteles en la ciudad y ha hecho que la demanda se diluya... Es importante tener un equilibrio sano entre el vecino y el vecino temporal/turista para que todos estén confortables

El empresario hotelero Juan carlos Sanjuán / Casual Hoteles

P.-Lo de Cádiz fue, al igual que otros muchos proyectos hoteleros, fruto de su instinto y de la pura casualidad, de ahí el nombre de su cadena Casual. ¿Qué vio en Cádiz para llevar a cabo esa apuesta?

R.Fue instinto, fue ver lo bella que es la ciudad y que en poco tiempo se haría viral como ha pasado. Era uno de los mejores secretos turísticos que tenía la península, solo hay que pasear por sus calles, escuchar el arte de su gente y piensas... “¿Qué no es un tesoro? No ni ná...”

P.-¿Qué ha cambiado en el sector turístico después del Covid?

R.-Todo. Sobre todo ha cambiado la visión del turista. El ocio ha pasado a ser una de las prioridades de gasto, incluso creo que muchas familias están gastando por encima de sus posibilidades... Pero el Covid nos hizo ver que la vida es corta, que todos tenemos solo una muerte y que hay que disfrutar de la vida. Que esa cañita con tus amigos por la tarde, ese fin de semana en familia/amigos de viaje, que las escapadas cortas pero repetitivas.. que disfrutar es un lujo al alcance de todos, por eso existe Casual hoteles. Hoteles a precio justo para que se pueda alojar todo tipo de cliente.

P.-Cuando abrió en Cádiz ya empezaban a despuntar los pisos y apartamentos turísticos. ¿Entraba esto en sus planes de futuro?

R.-Si, los apartamentos turísticos son una forma alojativa reglada y natural. Creo que es justo y sano diferenciar entre los apartamentos turísticos legales, que no hay nada que objetar, y los apartamentos turísticos ilegales, a estos últimos son a los que hay que limitar y vetar dado que no hacen frente a todas las obligaciones empresariales y sociales... Pero es un tema político difícil de resolver...

El hotel boutique El Duende de Cadiz cuenta con unas vistas privilegiadas del casco histórico de la ciudad / Julio González

P.-¿Quién ganará en esta batalla? ¿Es un modelo de negocio que perdurará en el tiempo o irá ordenándose y decayendo con el tiempo?

R.-Cómo he comentado es un tema político difícil de resolver... y no por que la solución sea compleja, si no porque la política se basa en los votos que tendrán en las próximas elecciones y cerrar los apartamentos turísticos ilegales les haría perder votos... por tanto solo harán que marear con leyes que nadie cumple pero no acatarán el cierre de los apartamentos ilegales. Sería tan sencillo como cruzar la base de datos de licencias de actividad o turísticas legales con la base de datos de AirBnB... En la era de la inteligencia artificial no creo que haga falta más de una hora en tener los resultados... Y solo habría que mandar a la policía local a clausurarlos.. ¡Solución sencilla pero repercusión política compleja¡ Esto seguirá en el tiempo y subirá

P.-Hasta hace unos años a Cádiz le faltaban camas para pernoctar los turistas. Ahora ya parece que hay más camas que turistas.

R.-Ciertamente, no le pasa a Cádiz, pasa en muchas ciudades que no se acaba de medir nunca la capacidad alojativa, que tipo de turista se quiere, que tipo de ciudad se quiere... Entre las licencias que se otorgan y lo mencionado anteriormente de los apartamentos turísticos desbocados hace que ahora mismo sobren camas o falten turistas

P.-¿A Cádiz le siguen faltando hoteles?

R.-Considero que no se precisan más camas, es más en vuestra noticia de julio de 2025 indicabais que se iban a aperturar 54 hoteles hasta el 2028, eso conlleva que o se hace mucha promoción de la ciudad o tendremos serios problemas de viabilidad. Una ciudad como la bella Cádiz no puede expulsar al vecino de tal manera.

P.-¿El aumento del precio de las habitaciones de hotel le hace un flaco favor a esa batalla contra los apartamentos turísticos?

R.-El precio es algo que no lo marca nunca una empresa salvo que tengas monopolio, el precio es viene marcado por la ley de la oferta/demanda, es una variable muy básica. Si hay más camas libres el precio bajará... Por qué una botella de agua vale 30 céntimos en el supermercado y 3 euros en un avión? Por qué en el avión o la compras por 3 euros, siendo la misma botella o no bebes... No tienes más opción. Pues esto pasa en Carnavales de Cádiz, pagas lo que sea por dormir, pero el año tiene 365 días y debemos de tratar de minimizar la estacionalidad para poder garantizar un trabajo estable a nuestros equipos

P.-Cuéntenos algo sobre sus últimas experiencias en la expansión de su marca. ¿Tiene algún sueño que no quisiera jubilarse sin cumplir desde el punto de vista profesional?

R.-La verdad que mi mayor sueño era trabajar con mi hija y tengo el orgullo de ya haberlo cumplido. Ahora estamos trabajando codo con codo para la expansión europea en países como Austria, Alemania y Reino Unido a la par de consolidad la marca en España, Portugal e Italia. Recientemente hemos abierto en Grecia, exactamente en Atenas y estamos esperando a ver la evolución del Casual Kubic Athens para poder analizar si merece la pena seguir invirtiendo en Grecia

P.-¿Hay en Cádiz plantilla potencial suficientemente preparada para ofrecer el servicio que demandan a día de hoy los turistas?

R.-En Cádiz falta mano de obra y mano de obra cualificada, aunque es cierto que el arte gaditano es mágico y sabéis como tratar a las personas. Pero cierto es que, no solo en Cádiz, estamos en un momento de demasiadas paguitas y poca mano de obra

P.Por último, ¿Cabe la posibilidad de que Cádiz, al igual que ocurre con Valencia, pueda llegar a contar con más de un hotel de la cadena Casual?

R.- Pues esa era mi intención pero la llegada de demasiadas nuevas gestoras hoteleras han hecho que los propietarios soliciten precios de alquiler muy altos, Casual Hoteles tiene el modelo de negocio basado casi todo en alquiler aunque tenemos muy abierto los ojos a compras, pero como soy socio único y no me debo a ningún Consejo de Administración, trato de afinar mucho en los proyectos que nos embarcamos controlando profundamente las rentabilidades y conociendo que la economía es cíclica y que en algún momento tendremos una caída y en ese momento hay que estar preparado.