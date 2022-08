Dos jóvenes se pegan al mostrador de Subdelegación de Gobierno de Cádiz para protestar por el clima

Dos jóvenes de 17 y 18 años pegaban sus manos con pegamento al mostrador de información la oficina de la Subdelegación de Gobierno en Cádiz para protestar "por la inacción climática del estado español". Los hechos, relatados por los propios activistas, tuvieron lugar sobre las 10.30 horas y, tal y como aseguran desde la propia administración, no llegaron a más puesto que "se despegaron ellos mismos" tras ser reconvenidos por los agentes de la Policía Nacional que custodian el recinto y que les advirtieron de "la posibilidad de ser denunciados".

Esta acción, que ha sido organizada por el grupo gaditano Rebelión o Extinción XR, pretendía denunciar la inacción frente a los incendios extremos que ya han devorado más de 200.000 hectáreas del territorio, así como la pasada ola de calor de julio que, según la estimación del Instituto Carlos III, dejó más de 2.000 muertos por golpes de calor en todo el del estado español, al igual que muchos otros desastres acontecidos por la actual crisis climática.

"Me encantaría no estar aquí hoy y que mis únicas preocupaciones fueran estudiar y conseguir un trabajo, como la gente normal de mi edad, pero la ecoansiedad que me genera saber de la existencia de la crisis climática hace que me cuestione incluso el iniciar mi carrera. Porque, ¿para qué voy a estudiar, si puede que en 10 años la sociedad, a causa de desastres extremos como los que cada vez con más frecuencia sufrimos, pudiese colapsar? Estos son pensamientos que me perturban diariamente. Por eso, estoy aquí hoy, para intentar que se visibilice este problema y que ese futuro catastrófico nunca se haga realidad", ha explicado una de las dos jóvenes que han protagonizado la acción.

Además de para visibilizar esta problemática, la pegada le sirve al grupo XR para anunciar que este viernes 19 de agosto estarán a las 19.30 en el Paseo Marítimo de Cádiz (a la altura de la estatua de gades) para atender a cualquier persona interesada en reunirse para hablar de la emergencia climática, "en un espacio de escucha activa e inteligencia colectiva", anuncian.