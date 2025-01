Joshua Peinado: "El dinero de la chirigota 'Tochiko Mikay' está en la cuenta, no me lo he gastado"

Ante la querella interpuesta por la chirigota infantil ‘Tochiko Mikay’ contra la Asociación Cuartetera Las Claves y sus responsables, a los que reclama más de 8.000 euros generados por la agrupación durante el pasado año, Joshua Peinado, uno de los querellados, se ha puesto en contacto con este periódico para asegurar que su fin no es apropiarse de las ganancias de esta agrupación y que lo que desea es “buscar una solución”.

“El dinero de la chirigota está en la cuenta de la asociación, no me lo he gastado”, asegura el carnavalero que justifica el débito con el primer premio de chirigota infantil de 2024 con una supuesta “falta de facturas” que necesita “para poder sacar esta cantidad de la cuenta y no tener problemas con Hacienda”.

“Yo ya les dije cuando les dejamos el CIF de la asociación, que tengo que aclarar que yo no lo ofrecí sino que me lo pidieron porque lo necesitaban para inscribirse en el Concurso, que nosotros trabajábamos así. Que para poder hacer el pago del dinero, pues necesitaría facturas porque nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro y, por lo tanto, si ganamos 2.000 euros pues luego tenemos que entregar facturas por 2.000 euros para después fomentar el año siguiente y que Hacienda no nos diga, oye, ¿dónde te has gastado esto, que esto no es para lucrarte? Y la cuestión es que ellos sólo nos han entregado hasta ahora 120 euros en facturas”, argumenta Peinado que quiere recordar que la Asociación Cuartetera Las Claves lleva funcionado “más de 11 años” y ha trabajado “con más de 13 agrupaciones”, entre ellas varios cuartetos de su autoría, “y no hemos tenido problemas nunca con ninguna”. “De hecho –prosigue– un año nos pasó que el Ayuntamiento se equivocó y nos ingresó a nosotros el premio de la chirigota del Cascana y tal cual se lo devolvimos, vamos, que nos costó el dinero al final de la transferencia a nosotros”.

Con todo, Peinado quiere dejar claro que su ánimo es “conciliador” y le mueve “poder encontrar una solución” que pasaría por tener esas justificaciones de cantidades. “Sí, claro, entonces pues no tendríamos problemas para darles el dinero... Bueno, también tengo que decir que yo fui a Hacienda a hacer una consulta y me pidieron también el impuesto de sociedades y eso hasta mayo que se pague pues no podemos nosotros declararlo, ni nada...”, apostilla.

Otro de los movimientos que Joshua Peinado dice haber realizado en virtud de encontrar una resolución satisfactoria fue llamar “a primeros de noviembre al Ayuntamiento, a la delegación de Fiestas” para solicitar “poder devolver el dinero de esta chirigota a Tesorería” y que fuera el ente público “el que se lo ingresara en la cuenta de la nueva asociación que tiene esta agrupación, así que nos quitábamos de problemas, pero me lo denegaron”, asevera.

Además, entre los puntos en los que el querellado quiere arrojar luz es sobre la cuenta bancaria de su asociación, “que está mancomunada, es decir, que para ir al banco, que nosotros no tenemos ni tarjeta ni nada, tenemos que ir todos los miembros de la junta directiva a firmar”. Efectivamente, los dos miembros contra los que los padres de la chirigota infantil se han querellado, D. C. L. y él mismo.

Joshua Peinado ha querido hacer estas declaraciones porque dice estar “sufriendo mucho” por “bulos” que se están vertiendo sobre él desde este verano y que está repercutiendo también en su familia. “Tengo un hijo de 20 años, que sale en cuarteto además, y que lo está pasando fatal teniendo que escuchar todas estas cosas que no son ciertas porque yo no me he quedado, ni me he gastado el dinero de esta chirigota”, lamenta el señalado que también asegura que ante las reiteradas peticiones del pago del dinero a la chirigota, “no siempre agradables, ni en momentos muy oportunos como tres días después de la muerte de mi madre”, él también interpuso una denuncia “por finales de agosto-septiembre” a “uno de los responsables de esta agrupación”. “Una denuncia por acoso, injurias y calumnias”, aduce.

Meses después, el 22 de noviembre de 2024 también pondría otra denuncia en la Policía “porque me pegaron por la espalda”, un hecho que Peinado vincula con el débito a la chirigota infantil, aunque no se dé prueba alguna más allá de las palabras del querellado.

“Yo espero que todo esto se solucione porque llegar a todo esto...” ¿Y por qué no le muestra a los padres y madres de la chirigota un extracto de la cuenta bancaria que demuestre que el dinero sigue ahora mismo ahí?, le formulamos. “El dinero está en la cuenta, está, yo le entregué a su asesora todos los papeles, si ellos saben los ingresos por mí”, responde Peinado que insiste en las facturas como solución y desea que se frene la presión social sobre su persona.