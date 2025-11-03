José María Esteban presenta su último libro, 'El color de Cádiz'

'El color de Cádiz. Reflexiones sobre la pérdida de los revestimientos artísticos en la arquitectura' es el título del último libro publicado por el arquitecto gaditano José María Esteban, y que viene a ser una continuación de su obra 'Nuestra piedra ostionera'. Esteban presenta el libro este martes 4 de noviembre en el centro cultural Ancha 16, en un acto en el que el autor estará acompañado por el pintor Antonio Álvarez del Pino.

Arquitecto, profesor honorífico y miembro de la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz, que presidió durante una etapa reciente, José María Esteban recoge en este libro muchos datos sobre la historia del color en la Arquitectura, así como una serie de pensamientos y reflexiones sobre su uso centrados fundamentalmente en Cádiz y su entorno más cercano. El objetivo del libro, según se explica en su solapa, es "indagar en la lucha consciente, más en estos tiempos, entre la verdad con lo auténtico y lo virtual con lo falso. El autor invita a conocer la historia real de los colores en los revestimientos artísticos de la Arquitectura, tanto en los edificios nobles como en el paisaje y caserío ambiental".