José Anillo en el Teatro Falla de Cádiz: "Vengo a mostrarme tal cual soy, sin pretensiones ninguna"

Tras 30 años de carrera profesional, el cantaor gaditano José Anillo por fin se presenta en solitario en el queridísimo Gran Teatro Falla de su ciudad. Será el 17 de octubre y no con un proyecto cualquiera, con su Filosofía Anillo.

Pregunta.–Después de tantos años de trayectoria, actúa usted en el enclave más importante de su ciudad. ¿Como se siente?

Respuesta.–Pues muy contento. Contento de poder estar por primera vez en solitario en el Falla en el que he actuado muchas veces, pero acompañando al baile, o con mi hermana (la cantaora Encarna Anillo) o cuando salí en Carnaval. Pero es la primera vez con mi proyecto en solitario así que con muchas ganas y muy feliz.

P.–Lo de lo nervios, para otro...

R.–Exactamente, es que a mí me pone más nervioso todo lo que hay que hacer antes de un concierto, que el recital en sí. El tema del papeleo, que hay que hacer demasiadas cosas y eso priva al artista de dedicarle más tiempo a la creatividad. Creo que las cosas se nos debería poner un poquito más fácil, pero bueno... Como te digo no estoy nervioso porque vengo a mostrarme tal cual yo soy, lo que hago y lo que me gusta sin pretensiones ninguna. Vengo a mostrar lo que yo siento y cómo yo canto y ya está.Al que le guste bien, y al que no, pues que compre la entrada de otra cosa.

P.–‘Filosofía Anillo’, ¿qué hay detrás de eso?

R.–Se trata del espectáculo ligado al disco que grabé el año pasado con ese título que no es más que una manera de ver el cante desde la perspectiva mía actual, desde la madurez tanto personal como artística, sin esas, como te he dicho antes, pretensiones, ni prejuicios, sin esperar la aprobación de los demás. Este disco es algo que he hecho porque me gusta y lo he hecho como me gusta y por eso lo quiero disfrutar en el escenario con los músicos, con mi gente.

P.–Músicos y gente como...

R.–Pues vengo José Quevedo Bolita, que es el productor musical del disco, como guitarra principal, su hijo,José Quevedo Junior, como guitarra segunda; a la percusión, Paquito González, de Sanlúcar; el bajo de Dani Taqueto; el piano de José Carras y los coros de Víctor Manuel Carrasco y Roberto Jaén. Y después tengo la suerte de tener las colaboraciones al baile de Belén Maya y de Ángeles Gabaldón; de mi hermana Encarna, que canta unos tanguillos que en el disco canto con Toni Zenet; y una persona muy especial, Juan Antonio Gómez, que es de aquí de Cádiz y que viene a hacer conmigo la soleá y los fandangos. Digo especial porque nos une una amistad larguísima. Fíjate, la primera que me hicieron a mí una entrevista en el Diario de Cádiz, que tenía yo 14 años, Juan Antonio Gómez, que tenía entonces 19, vino conmigo, porque yo no tenía guitarrista y Manolo Vicenti, que fue su primer maestro de guitarra le dijo que viniera a acompañarme. A partir de ahí, como él estaba trabajando ya en las academias de baile, pues me llevaba a cantar con él. Y hará dos años nos volvimos a reencontrar, porque él ha estado muchísimos años en Suiza, y hemos vuelto a trabajar juntos. De hecho, acaba de venirse conmigo dos meses a Estados Unidos con la gira del Teatro Real. Entonces, como este espectáculo tiene mucho de mi vida, yo quería que él estuviera aquí conmigo, porque forma parte de mi historia.

El cantaor gaditano José Anillo. / Julio González

P.–Me ha hablado de un tanguillo con Encarna, ¿qué más hay por ahí que pueda adelantarme?

R.–Pues tenemos una soleá de Triana muy bonita, un cante por mariana, que es un canto de esperanza, que es el que me va bailar Belén Maya, y después pues también destacaría la guajireña que es la que baila Ángeles Gabaldón. Y, bueno, yo creo que desgranaré todos o casi todos los temas del disco.

P.–Disculpe, ¿guajireña?

R.–Sí, es un cante de creación propia. Es una guajira, pero brasileña, con la que he intentado plasmar mi ida y vuelta personal. Yo durante algo más de un año viví en Brasil, donde conocía a mi mujer, Kelly, y toda esa vivencia que yo tenía ahí y todo lo que me ha aportado, ese país pues yo lo quise plasmar en el cante de ida y vuelta por excelencia que es la guajira, que siempre habla de Cuba, pero como mi historia ha sido con Brasil, pues a Brasil me la llevé. El resultado es una guajira que habla de temática brasileña y que tiene un sonido, así, como muy sambero. La verdad que yo a Brasil llegué ya con un, digamos, cambio de vida ya hecho, pero allí fue como la explosión de todo, emocionalmente, personalmente y artísticamente. Aprendí muchas cosas que no sabía y gracias a Kelly, que me presentó a numerosos artistas brasileños, me curtí y desarrollé como artista. Bueno, de hecho, lo de Filosofía de Filosofía Anillo es también por el título de una de las canciones con las que yo empecé a identificarme cuando llegué allí, Filosofía, de Noel Rosa, pero que fue popularizada por Chico Buarque.

P.–Además de este concierto, ¿qué proyectos tiene ahora?

R.–Pues la verdad que de cante estoy haciendo bastante poco. La gira que te he hablado de Estados Unidos, algún que otro tablao en Sevilla, alguna peña... Pero ahora mismo estoy más centrado y dedicado al tema de la comunicación. Trabajo para la empresa ExpoFlamenco, que, por cierto, grabará el concierto del Falla y lo subirá a su plataforma. Soy creador de contenido, tengo un podcast, Tutirititran, y una serie de entrevistas, Flamencos de la Frontera, que la termino ahora en diciembre, muy chula, además de que soy el coordinador de las redes sociales. Todo relacionado con el flamenco, por supuesto. Estoy muy entregado ahí y me gusta mucho.