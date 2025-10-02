Jornada de puertas abiertas en el Buque Oceánico Duque de Ahumada en el muelle de Cádiz

Enmarcado en los actos de la Sail Gp que tendrá lugar en Cádiz los próximos días, este domingo, 5 de octubre se celebra unas jornadas de puertas abiertas en el Buque Oceánico Multipropósito Duque de Ahumada, en horario de 9.00 a 12.00 horas.

El objetivo de esta iniciativa es acercar esta nueva unidad a la ciudadanía, lo que supone una oportunidad única para "conocer de cerca este moderno buque y las capacidades de la Guardia Civil en el ámbito marítimo".

Entrada por la terminal Muelle Ciudad, en la Avenida del Puerto.

Un hito para la Guardia Civil

El Buque Duque de Ahumada supone un relevante hito histórico de la Guardia Civil, pues se trata del buque más grande que tendrá el Servicio Marítimo (SEMAR) en toda su existencia, así como del propio Grupo Armón y de la construcción naval española, con especial referencia a la ría de Vigo.

Cofinanciado con fondos comunitarios por el Instrumento Gestión Fronteras y Visados (IGFV), supone una inversión pública de 34,9 millones de euros y relevará al veterano Río Miño, que llegará al final de sus singladuras en su última etapa.

Entre sus cometidos figuran la vigilancia de fronteras, el control de la inmigración irregular, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y la protección del medio ambiente marino, entre otras misiones.