Más de 130 empresarios del sector de la restauración se han dado cita de forma física y virtual en la formación impartida por Paco Cruz, conocido como The Food Manager, organizada por la asociación de Jóvenes Empresarios de Cádiz (AJE Cádiz) y financiada por Diputación dentro del Proyecto Transforma. La intención de esta formación ha sido facilitar a los hosteleros las herramientas necesarias para que salgan lanzados de la crisis provocada por la Covid, haciendo sus negocios rentables y viables.

Los empresarios de los establecimientos gaditanos más reconocidos y hosteleros de fuera de la provincia han recibido esta formación gratuita en la que el experto en gestión empresarial les ha hecho pasar la ITV de sus negocios. The Food Manager ha animado a los hosteleros a ser conscientes de en qué punto están, ha dado las pautas necesarias para la planificación y gestión de sus negocios, ha abordado el tema de las vías de financiación y ha hablado de la importancia de la digitalización o de adaptación a los nuevos tiempos con fórmulas como el take away entre otras cuestiones.

En el evento, que ha tenido lugar en el Parador Hotel Atlántico, han estado presentes el presidente de AJE Cádiz, Juan Antonio Parra, la vicepresidenta de AJE Cádiz, Marta Silva, la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Cádiz, Monte Mures, y el presidente de Horeca, Antonio de María.

Parra ha aprovechado la ocasión para hacer un llamamiento a la cohesión y al fomento de las ayudas para el sector de la hostelería y la restauración: “Nos sumamos a las reivindicaciones de ayudas y mejoras para el sector y aprovechando que algunas están aquí presentes, pedimos a las autoridades, asociaciones, y federaciones que todos trabajemos unidos y en una misma línea para salvar el sector de la hostelería”.