Jesús Méndez y Rafael de Utrera ponen el broche de oro al X Festival Patrimonio Flamenco de Cádiz 

Los cantaores Jesús Méndez y Rafael de Utrera clausuran este domingo 10 de agosto a las 22.00 horas en el Castillo de Santa Catalina la décima edición del Festival Patrimonio Flamenco. Un broche de oro que no ha podido tener más aceptación ya que ha colgado el cartel de entradas agotadas.

El jerezano Jesús Méndez, estará acompañado a la guitarra con Pepe del Morao, y Diego Montoya, Cantarote y Juan Carlos Usero, a los coros y palmas. Por su parte, Rafael de Utrera, lo acompañará Pepe Fernández a la guitarra y también por Diego Montoya, Cantarote y Juan Carlos Usero, a los coros y palmas

Dos cantaores de mucha categoría que han dado la vuelta al mundo. Dos estilos muy diversos típicos cada uno de su municipio de origen, un flamenco tan cercano, pero tan distinto... Utrera y Jerez, Jerez y Utrera. La técnica de Rafael, altos y bajos increíbles y la gitanería más pura de la casa de los Méndez liderada por La Paquera y que mantiene Jesús con su máximo esplendor.

Jesús Méndez

Nace en el seno de una de las sagas de cantaores más importantes que ha dado Jerez, la de los Méndez, cuyo buque insignia fue La Paquera de Jerez. Su carrera comenzó a los diecisiete años, momento en el que decidió subirse a un escenario para probar suerte. Desde su debut, en el año 2002, en la Asociación Cultural D. Antonio Chacón de Jerez, el joven cantaor jerezano ha trabajado con artistas de la talla de Moraíto Chico, El Güito, Rocío Molina, Alejandro Granados, María del Mar Moreno y Carmen Cortés, entre otros…

Defensor a ultranza de los cantes de La Plazuela e identificado con la bulería y la soleá, su crecimiento artístico ha sido cuantitativo en los últimos años. En esta parcela ha tenido mucho que ver el guitarrista Gerardo Núñez, su principal valedor. Con el genial tocaor, Jesús Méndez ha recorrido el mundo entero, desde Asia a Europa pasando por África y América, es decir, desde Nueva York a Pekín o desde Amberes a Chicago. De cualquier forma, la vida profesional del artista jerezano también va de la mano de nombres como Moraíto Chico, con quien ha compartido cartel en diversos escenarios y sobre todo de la bailaora Mercedes Ruiz, con la que ha perfeccionado el cante de atrás.

En el año 2008 presentó su primer trabajo discográfico, Jerez Sin Fronteras, una obra auspiciada por el sello Gallo Azul de Gerardo Núñez y que ha contado con la colaboración de artistas como Moraíto, Diego del Morao o Santiago Lara. Asimismo, el compacto recibió el Premio Nacional de la Crítica al mejor Disco Revelación. En 2011, se presenta en el Festival de Nîmes con su recital propio. Participa a la última creación de Belén Maya TR3S y La pasión según se mire de Andrés Marín, que se presentan en Nîmes, Amiens, Créteil, y el Théâtre National de Chaillot. En 2012 participa como artista invitado en el espectáculo Viva Jerez y en la producción Vinática de la bailaora Rocío Molina. También interviene en la Zarzuela De Sevilla a Triana en el Teatro Arriaga de Bilbao.

Presenta su segundo álbum, Añoranza, en la Bienal de Flamenco de Sevilla en Jerez, acompañado por El Torta, Miguel Poveda, Manuela Méndez como artistas invitados. Recorre España en 2012 y 2013 para presentar este trabajo. En febrero de 2013, participa en el estreno de la fiesta de la Bulería, durante el ciclo Gitanos Andaluces de la Cité la Musique de Paris. Es galardonado con el Premio FlamencoRadio 2012 por haber cogido el testigo y suponer el eslabón que enlaza la tradición del mejor cante de Jerez con las generaciones jóvenes de cantaores, desde el respeto a los maestros, a la ortodoxia y el conocimiento de los cantes; por la brillantez con que ejecuta los cantes; por el progreso y la madurez como cantaor experimentado en los últimos años; por su presencia en el escenario y su flamencura.

Rafael de Utrera

Nació en Utrera, en el número 13 de los postigos de la Calle Nueva, donde siempre hubo mucha fiesta flamenca y mucho cante. Fue allí donde comenzó a cantar, continuando en la taberna de su padre, El Punto, donde diariamente brotaban cantes de gargantas aficionadas que provenían de trabajadores del matadero municipal y del campo. Poco después empezó a hacer sus primeras actuaciones.

Con 21 años empezó a cantar para el baile. En aquella época, conoció a la que es su mujer, la bailaora Carmen Lozano, que bailaba en el tablao flamenco Los Gallos en Sevilla y a través de ella, conoció a gente que lo apoyaron y le propusieron cantar en El Tablao. De allí pasó al tablao flamenco El Cordobés en Barcelona, donde Carmen Lozano actuaba y Rafael la acompañaba con su cante. Desde entonces, empezó a cantar para figuras como Cristina Hoyos, Joaquín Cortes, Antonio Canales, la Compañía Andaluza de Danza, Israel Galván, Farruquito, Eva Yerbabuena, El Güito, Manuela Carrasco y otros. También tuvo el honor de acompañar a guitarras como la de Tomatito, Gerardo Núñez, José Antonio Rodríguez, Juan Carlos Romero, Vicente Amigo y Paco de Lucía. Y, además, ha acompañado al grandes pianístas como David Peña Dorante, Shai Maestro, Juan Carlos Carvallo y otros.

Tiene en su haber varios premios y reconocimientos como en el Festival Flamenco de Nîmes (Francia), el primer premio de seguiriyas en el Certamen de Cante de las Minas en La Unión, el Mostachón de Oro de su localidad, Utrera, entre otros. También fue el cantaor que acompañó al prestigioso Trío Arbós en el 40 aniversario de la Constitución Española y participó durante dos semanas en la celebración de las cuatro décadas de nacimiento del Ballet Clásico Nacional, donde con su voz, se fusionó el cante flamenco con el ballet clásico, formando un elegante tándem entre dos estilos hermanados.

La carrera de Rafael de Utrera es muy intensa pero ha sido en estos últimos años cuando está dando pasos agigantados.