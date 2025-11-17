Javier Oliva presenta en Cádiz 'Lo que no pudo ser', la historia desconocida del Sáhara Occidental en los últimos años del franquismo

La historia desconocida del Sáhara Occidental durante los últimos coletazos de la dictura franquista en España centran el contexto de la última novela del escritor Javier Oliva, que este martes 18 de noviembre presenta en Cádiz este Lo que no pudo ser.

Así, el autor, finalista de los premios Nadal y Lara, estará a partir de las 19.00 horas en la sede de la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) para hablar sobre su séptima novela histórica, una obra enmarca en unos hechos, la salida de España del Sáhara Occidental, que sellaron los destinos de miles de personas y del que el pasado 6 de noviembre se cumplieron su 50 aniversario.

La novela sigue la historia de Teresa y Arnaldo, dos jóvenes acusados injustamente por la Brigada Político Social de participar en el atentado a Carrero Blanco. Forzados a abandonar Madrid de manera furtiva, su huida los llevará a un destino inesperado: El Aaiún, una ciudad maltratada por los intereses independentistas del Frente Polisario y las ansias expansionistas de Marruecos. En un ambiente cada vez más caótico y marcado por una creciente violencia, la pareja luchará por sobrevivir mientras descubre la belleza y los secretos ocultos de un lugar casi desconocido para la metrópoli. A través de sus ojos, revelarán al lector la verdadera historia de aquellos días en el Sáhara Occidental y los eventos que se produjeron durante la retirada española.

Con un estilo ágil y conmovedor, Lo que no pudo ser logra captar la tensión de un momento decisivo como lo fue el vacío de poder en España, a la vez que ofrece una mirada reveladora sobre la lucha del Frente Polisario por su autodeterminación en contraste con los intereses geopolíticos que marcaron el futuro de la región. Por ello, la novela no solo narra una historia de aventura, amor y lucha, sino que ofrece al lector una mirada única que repasa con rigor uno de los capítulos más oscuros y olvidados de la historia reciente de España y África, un argumento que invita a reflexionar sobre las consecuencias de las decisiones políticas que transformaron aquel territorio en un pasado, no tan lejano, que tristemente sigue influyendo en el presente.