Álex Grijelmo, Arsenio Escolar, Manu Marlasca y Clara Tíscar, protagonistas de las III Jornadas de Periodismo con Ñ

La Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) organiza entre el mes de octubre y noviembre las Jornadas de Periodismo con Ñ, que este año cumplen su tercera edición. Este evento nació al amparo del IX Congreso Internacional de la Lengua Española que se celebró en la ciudad en el año 2021 y se ha convertido en una cita clave para entender el papel del periodismo como escudo ante la desinformación, las fake news y los bulos. Profesionales de la comunicación de reconocido prestigio se darán cita los días 17, 24 y 31 de este mes y el 14 de noviembre para poner en práctica interesantes diálogos sobre la profesión.

Así, el viernes 17 serán Manuel Marlasca y Clara Tíscar quienes debatirán sobre 'Periodismo, crimen e Inteligencia Artificial' en el Salón de Actos de la Asociación de la Prensa a partir de las 19:00 horas. Manu Marlasca es un periodista especializado en sucesos y Clara Tíscar es la creadora del podcast Criminopatía, uno de los más espacios de True Crime más escuchados en España.

El viernes 24 el tema será 'El cambio generacional en los periodistas y las audiencias' con Luz Sánchez-Mellado, periodista y escritora de temas sociales y culturales, sobre todo, y Beatriz Serrano, quien ha colaborado en medios como Vanity Fair, GQ, Vogue, S Moda o El País. También fue finalista del Premio Planeta en el año 2024 con su obra 'Fuego en la garganta'. El acto se celebrará en el Salón de Actos de la APC a partir de las 19:00 horas.

El 31 de octubre el diálogo versará sobre 'Información y anonimato' entre dos grandes de la comunicación en España: Álex Grijelmo y Arsenio Escolar. Grijelmo es uno de los referentes de la lengua española además de un periodista reconocido por su extensa y variada trayectoria, que le llevó a presidir la agencia EFE. Por su parte, Arsenio Escolar fue subdirector del diario Cinco Días, El País y fundador en el año 2000 de 20minutos. Será en el Salón de Actos de la APC a las 19:00 horas.

Por último, las III Jornadas de Periodismo con Ñ las cerrará el periodista de la SER José Luis Sastre, quien estará en el Salón de Actos de la Fundación Cajasol desde las 19:00 horas. El comunicador hablará sobre 'El periodismo y la radio'. Sastre es subdirector del programa Hoy por Hoy y columnista del diario El País.

Un foro abierto a toda la ciudadanía

La presidenta de la Asociación de la Prensa de Cádiz, Mabel Caballero, resaltó ante los medios la importancia de esta iniciativa, que se complementa con la presencia de Cádiz en Arequipa, sede entre el 14 y el 17 de octubre del X Congreso Internacional de la Lengua Española. Se da la circunstancia de que esta ciudad peruana fue elegida en 2021 para acoger el evento, pero la inestabilidad política y social del país llevó a su cancelación y posterior traslado a la capital gaditana. Allí, Cádiz estará presente con varias actividades como la presentación de la novela 'La última sirena del Nanay', del periodista gaditano y vicepresidente de la APC, Antonio Muñoz de la Vega, quien estará en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa de Arequipa.

Mabel Caballero recordó que estas jornadas están abiertas a toda la ciudad y son un punto de encuentro muy importante "para resaltar la importancia del español y del periodismo. Va a haber un plantel de periodistas muy atractivo para todo el mundo". La presidenta de la APC destacó que se trata de un evento ideal para "poner en valor las hablas andaluzas, para reivindicar el habla de Cádiz, ahora que está en marcha el Observatorio para las Hablas Andaluzas de la UCA, y también para reivindicar el papel del periodismo como salvaguarda del español".

El vicepresidente de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, acudió a la presentación de estas jornadas que definió como "un espacio de reflexión y de encuentro no solo para el periodismo en general, si no también para la ciudadanía. Hay que recordar que esto nació hace tres años como un proyecto, como una promesa, como una idea, y ahora es una realidad totalmente consolidada". Ortiz añadió que "más que un encuentro profesional es una declaración de amor al idioma español, al valor de la información, a la diversidad y a la información libre. Cádiz se proyecta como una tierra de cultura, de pensamiento y de periodismo", concluyó.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, presente también en la cita, afirmó que "invertir en periodismo es invertir en la verdad. Porque defender el periodismo es defender la verdad. Hay que insistir en la necesidad de defender el periodismo, el periodismo crítico con los todos los poderes y con todas las situaciones". El regidor considera que "hay que reforzar el periodismo contra las fake news, defender la verdad contra la mentira".