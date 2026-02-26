Izquierda Unida invita a Bruno García a vivir en uno de los locales de Cádiz que quiere convertir en vivienda

La formación de Izquierda Unida (IU) Cádiz ciudad ha cargado duramente contra el equipo de gobierno del Partido Popular tras la aprobación de la normativa que permite eliminar determinados ejes comerciales del centro para convertir locales comerciales en viviendas. Para la formación, esta decisión es otra "puntilla" para la pérdida de la identidad de la ciudad y una apuesta decidida por un modelo de gentrificación salvaje.

Desde IU, a través de una nota de prensa, han calificado estas futuras viviendas como "zulos indignos", denunciando que ya existen numerosos anuncios en plataformas con antiguos locales ‘reformados’ a viviendas y que carecen de las condiciones mínimas de habitabilidad, luz natural y privacidad. De este modo, apuntan que “el alcalde Bruno García pretende parchear el drama de la vivienda ofreciendo escaparates y locales a ras de suelo. Es una hipocresía absoluta; estamos convencidos de que ni el alcalde ni ningún concejal de su equipo viviría jamás en uno de estos habitáculos que ahora quieren normalizar para la gente trabajadora”, han sentenciado. De hecho, IU "reta" al alcalde a vivir en uno de los locales comerciales que quiere convertir en vivienda.

Ante esta situación, IU ha exigido un giro a la política de vivienda del Ayuntamiento. La formación reclama que no se venda ni un solo metro más de suelo público a promotoras privadas y que el municipio asuma la responsabilidad de construir vivienda pública en régimen de alquiler asequible. “La solución no es hacinar a los vecinos en antiguos comercios, sino utilizar el patrimonio de todos para garantizar hogares dignos que la gente pueda pagar”, subrayan.

Para IU, eliminar la protección de los ejes comerciales solo sirve para dar otra puntilla al comercio local y entregar la ciudad a la especulación. “Cádiz necesita vivienda pública de calidad, no persianas metálicas reconvertidas en dormitorios indignos mientras se liquida el suelo municipal al mejor postor”, concluye el comunicado tras la modificación del PGOU.