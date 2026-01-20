IU de Cádiz reclama vivienda pública en el solar de las Casitas Bajas

Izquierda Unida de Cádiz ha vuelto a salir públicamente a señalar que el solar de Casitas Bajas podría albergar unas cincuenta viviendas protegidas para el alquiler a jóvenes y familias vulnerables, mientras que, si el Ayuntamiento los vende a una promotora privada, las viviendas resultantes serían a precios inasumibles para la mayor parte de la población gaditana y en la mayoría de los casos terminaría en manos de personas de fuera, para segunda residencia o cerradas para inversión.

La formación de izquierdas considera "inconcebible que cuando ahora todos los planes de vivienda abogan por que los suelos públicos se dirijan al alquiler social y asequible, este Ayuntamiento lleve a cabo políticas de viviendas de hace dos décadas, con la venta y la obtención de fondos millonarios mediante el negocio del suelo, una práctica desaconsejada por dichos planes".

Igualmente IU recuerda que en el mes de septiembre se conoció que la Oficina Antifraude había admitido a trámite la denuncia que interpuso su formación por el conflicto de intereses de la concejala de Vivienda con dicho solar, al ser su marido propietario del suelo anexo al que se quiere vender y al tener ambos cónyuges una sociedad compartida con intereses inmobiliarios.

La organización de izquierdas señala "la gravedad de estos hechos, dado que el 'posible interés' que pueda tener la máxima responsable de Vivienda en la ciudad con estos suelos, que a buen seguro se convertirán en un negocio de suculentos beneficios para sus propietarios, desaconsejan de pleno que sean puestos a la venta, y menos que sea esa misma persona la que dirija el proceso".

Por todo ello, la formación de izquierda reitera "que se abandone esta idea que privaría a la ciudad de contar con nuevas soluciones en materia de vivienda para la ciudadanía y que despeje de una vez del todo las sospechas más que fundadas que levanta dicha operación".

Respecto a la intención expresada por el Ayuntamiento de destinar los ingresos de dicha venta a la remodelación de la Barriada Manuel de Falla, IU considera que es "una simple excusa, puesto que los planes de vivienda tanto estatal como autonómico contemplan subvenciones para llevar a cabo estas obras, sin necesidad de vender suelo público para este fin". Además, el Ayuntamiento "ya justificó que los diversos préstamos solicitados a entidades bancarias irían destinados a la promoción de la vivienda lo que pone ahora en duda la verdadera intención que tiene el Partido Popular y Bruno García con la venta del suelo público de Casitas Bajas, que no es otro, que satisfacer lo que las promotoras privadas le piden".