IU Cádiz organiza un encuentro para debatir sobre los retos de la Educación Pública

IU Cádiz ciudad ha organizado una mesa redonda bajo el título Retos de la Educación Pública en Cádiz, que se celebrará el próximo martes 17 de marzo a las 19.00 horas en el salón de actos de la Casa de la Juventud (Calle Cánovas del Castillo).

El encuentro contará con la participación de Carmen Ramos, docente de amplia trayectoria y directora de instituto que actuará de moderadora, y la participación de representantes de diferentes ámbitos de la escuela pública con el objeto de abordar los diferentes retos que tiene para seguir garantizando la educación pública, gratuita, de calidad y universal.

Así, entre los partipantes se encuentra Irene Mª Rodríguez, profesora de matemáticas; Maria José Bonat, profesora de Formación Profesional y delegada de Ustea; Guiomar Yagüe, docente y delegada de CCOO; y Antonio Luna, en representación de las familias del alumnado. Esta coral y diversa representación tiene como finalidad abordar todos los aspectos que preocupan actualmente en el ámbito educativo y que deben de abordarse para fortalecer la escuela como herramienta para garantizar el aprendizaje y la inclusión de todas y todos.

La iniciativa pretende generar un espacio de análisis y debate en torno al papel de la escuela precisamente en la antesala de unas elecciones andaluzas que deben de convertirse en un punto de inflexión, ya que el sistema educativo no puede seguir soportando las políticas de recorte y de privatización del gobierno de Moreno Bonilla. Por eso mismo, la intervención en el acto de Antonio Maillo servirá para contribuir de forma directa al programa de Por Andalucia de los siguientes comicios electorales, tomando reflejo de las cuestiones concretas que deben de incluirse y que afectan a la escuela pública de Cádiz.

Así, desde IU invitan a la ciudadanía, colectivos sociales y organizaciones vinculadas al ámbito educativo a participar en esta mesa redonda y a reafirmar el compromiso con la escuela pública como garantía del derecho a la educación de todas y todos.