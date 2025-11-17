IU Cádiz conmemora el 25N con un encuentro abierto para analizar la violencia de género
La Red Feminista de la formación organiza este viernes 21 de noviembre un acto de reflexión y homenaje con actuaciones
Sensibilización, formación y lucha para celebrar el 25N en Cádiz
La Red Feminista de IU Cádiz ciudad organiza este 21 de noviembre un encuentro enmarcado en los días previos a la conmemoración del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y busca ser un acto centrado en dar visibilidad a esta lacra social. Será a partir de las 20.00 horas en su sede de Libertad, 11.
La portavoz de IU Cádiz Ciudad, Lucía Serrano, ha explicado que el objetivo es "crear un espacio para intentar comprender un poco más las violencias que se ejercen contra las mujeres, pero también para recordar y honrar a todas las víctimas y supervivientes".
La actividad contará con una charla central a cargo de Marga Forné, quien profundizará en las diferentes facetas de las violencias machistas, y continuará con música y poesía, siendo Charo Doval y Sara Chanivet quienes interpretarán una canción acompañada de piano y, posteriormente, se realizará la lectura de un poema, a cargo de Saray Ortega.
Serrano ha destacado que "desde Izquierda Unida estamos profundamente comprometidos con la consecución de la igualdad real entre hombres y mujeres y con el fin de la violencia de género". Para la portavoz feminista de IU Cádiz Ciudad "esta es una lucha prioritaria para nuestra organización. Por eso invitamos a toda la ciudadanía gaditana a acompañarnos en este espacio de reflexión y compromiso colectivo".
