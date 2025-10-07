IU Cádiz muestra su apoyo a las movilizaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio

IU Cádiz ciudad se ha hecho eco del calendario de movilizaciones anunciado por el Comité de Empresa del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Cádiz, ante "el reiterado incumplimiento por parte de la empresa de los acuerdos laborales y la inacción municipal con un alcalde que lejos de ‘dar la cara’ se esconde detrás de la empresa", explican.

Esta cuestión, apunta la formación de izquierdas, ha sido "la ‘crónica de una muerte anunciada’ ya que la empresa era conocida por estas prácticas", pero el Partido Popular y el equipo de Bruno García decidió continuar pese a todo con una adjudicación que se ha iniciado de forma conflictiva en un servicio esencial para cientos de usuarios y usuarias.

De este modo, lamenta la formación que la plantilla "no ha tenido más remedio que iniciar un calendario de movilizaciones" para llamar la atención de un alcalde y un concejal de Asuntos Sociales que, aducen, "aún no se han enterado que tienen a su cargo a trabajadoras y trabajadores a los que no les están pagando el salario que les corresponde".

Es por ello, por lo que la formación de izquierdas señala que "el Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado y debe tomar las decisiones oportunas para poner fin cuanto antes a este conflicto", ya que el personal auxiliar "no debería sufrir por más tiempo la inacción del equipo de Gobierno". De igual forma, las personas dependientes que aguardan el alta del servicio no pueden quedar expuestas "a plazos de espera más largos, puesto que en muchos casos son personas de avanzadas edad".

Desde la formación se insiste en que "es necesario retomar el proceso de municipalización de este Servicio de Ayuda a Domicilio" para "mejorar las condiciones del servicio, ofrecer un servicio de calidad a los usuarios y usuarias, y cumplir con las condiciones labores de una plantilla que no debe seguir soportando las malas prácticas de esta empresa", concluyen.