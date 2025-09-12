IU apunta a la ‘municipalización’ del Servicio de Ayuda a Domiclio en Cádiz tras la renuncia de la empresa Óbolo

Izquierda Unida Cádiz ciudad se ha hecho eco de la renuncia de la empresa Óbolo a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, apenas un mes después de que iniciase el contrato, por manifestar que no está dispuesta a asumir las condiciones sociales recogidas en el pliego de condiciones. Además, "la empresa ha emitido numerosas nóminas erróneas, incluso de céntimos, lo que ha generado ya más de doscientas denuncias del personal y la marcha de muchas trabajadoras a la búsqueda de otros empleos".

Todo ello está generando ya graves problemas en el sostenimiento del servicio y en la atención a las personas dependientes, "y demuestra la irresponsabilidad del equipo de gobierno municipal". Esta situación generada, apunta la formación de izquierdas, "ha sido la ‘crónica de una muerte anunciada’ ya que Óbolo era conocida por estas prácticas, pero el Partido Popular y el Equipo de Bruno García decidieron continuar pese a todo con una adjudicación que ha terminado con el enésimo conflicto entre plantilla y empresa en relación a este servicio esencial".

Es por ello por lo que la formación de izquierdas señala que el paso siguiente que debe dar el Ayuntamiento "no es ‘adjudicar a otra empresa’ sin más, sino continuar con el proceso que se inició al final del anterior mandato y avanzar en el proceso de municipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio a través de la empresa municipal Procasa".

Ahonda la propia organización que en diciembre de 2022 Procasa aprobó la modificación de sus Estatutos para incorporar en el objeto social de la empresa la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, por lo que este trámite debe completarse e iniciarse a continuación el estudio y expediente oportuno a través de la Delegación de Asuntos Sociales.

Señala la formación que el Equipo de Bruno García "no va a tener más remedio, tarde o temprano, que reconocer que la municipalización es la única manera de mejorar las condiciones del servicio y dar respuesta a las demandas de una plantilla que no debe seguir soportando la precariedad en sus labores cotidianas".

Por último, recuerda IU Cádiz ciudad que, precisamente, "más allá de ‘sectarismos’ el Partido Popular estos días ha podido comprobar cómo la municipalización que hicimos en su día con los servicios de playa les ha permitido resolver con rapidez la ampliación de estos servicios hasta el mes de septiembre, cuestión ésta que, de haber sido con un servicio externalizado, no se hubiera podido llevar a cabo".