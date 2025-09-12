La Ayuda a Domicilio en Cádiz: "El alcalde ha metido a la ciudad en uno de los mayores líos que se recuerdan"

"El alcalde ha metido a la ciudad en uno de los mayores líos que se recuerdan". De esta manera tan contundente se ha pronunciado el grupo Adelante Izquierda Gaditana tras conocerse que la empresa que en agosto empezó a prestar el servicio de Ayuda a Domicilio ha presentado su renuncia tras unas desavenencias económicas con la plantilla y con el propio Ayuntamiento. AIG ha señalado directamente al alcalde, Bruno García, como máximo responsable de la situación que se vive en torno a este servicio, al mismo tiempo que vuelve a insistir en la municipalización como única solución.

Defiende el portavoz de AIG, David de la Cruz, que el servicio debería de haber sido absorbido por el propio Ayuntamiento, para lo cual el anterior gobierno inició la tramitación para cambiar el fin social de la empresa de vivienda, que asumiría la gestión del servicio. "Tienen la herramienta con Procasa y dinero para hacerlo. Y, sin embargo, nos ha metido en una situación muy preocupante", afea De la Cruz al alcalde, recordando que desde su grupo "se avisó" de que esta situación con la empresa adjudicataria (Óbolo) se iba a dar.

De hecho, ya avanza el concejal de AIG Carlos Paradas que en el próximo Pleno presentarán una moción para reclamar nuevamente la municipalización del servicio, entendiendo que es "la única solución y la solución que exigimos al Ayuntamiento". "Si no lo hacen, el alcalde será el único culpable de la situación porque estará condenando a las trabajadoras y a las usuarias a esta situación de forma sistemática", ha añadido Paradas.

Una cuestión ideológica

Sostiene AIG que la negativa del gobierno actual de municipalizar el servicio de Ayuda a Domicilio (cosa que tampoco hizo Adelante en los ocho años de gestión municipal) se debe a una cuestión ideológica: "prefieren beneficiar a las empresas antes que a las trabajadoras y la ciudadanía".

"La torpeza y la poca sangre de este equipo de gobierno con todas las empresas privadas les va a costar muy caro y lo van a pagar unos vecinos de Cádiz en situación de dependencia y siendo el colectivo más vulnerable y unas trabajadoras que sufren la precariedad en sus carnes", lamenta David de la Cruz, crítico con la gestión municipal que se está realizando de los distintos conflictos laborales que salpican al Ayuntamiento.

"El alcalde se ha dejado estafar, porque estaba advertido. Se ha convertido en el alcalde más antisocial de la historia de Cádiz", ha trasladado Carlos Paradas, que asegura que el área de Asunto Sociales del Ayuntamiento "jamás había funcionado tan mal por decisiones políticas".