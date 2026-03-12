Los Italianos reabre sus puertas este jueves con su tradicional Topolinada

La primavera no comienza en Cádiz hasta que no reabre sus puertas la conocida heladería Salón Italiano, conocida popularmente como Los Italianos. Siempre en marzo, y poco antes de la Semana Santa, este establecimiento situado en la esquina entre las calles Ancha y San José arranca su temporada de helados. En los últimos años, este inicio lo realiza con una Topolinada, en la que reparten a su clientela topolinos, su principal creación heladera.

Poco antes de las seis de la tarde, hora de su apertura, un buen número de personas ya aguardaban la cola para poder degustar un topolino de manera gratuita, que es como gustan las cosas en Cádiz. Este popular helado está formado por una bola de nata bañada en chocolate y colocada sobre un cucurucho.

Así, en esta ocasión la cola se ha colocado hacia la calle San José, llegando hasta cerca de la calle Cervantes, la primera vía que la corta. A lo largo de la tarde de este jueves, serán cientos los gaditanos que pasen por Los Italianos para comerse el primer helado del año.

Una larga cola espera la reapertura de Los Italianos en Cádiz con su Topolinada

"Ya huele a primavera, a paseos al solecito y... ¡a Topolinos recién bañados en chocolate", señala Los Italianos en sus redes sociales, invitando al público a acudir pronto, ya que "aquí las cosas buenas desaparecen más rápido que un día de levante".