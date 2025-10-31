Investigadores de la UCA participan en el proyecto European Youth Cancer Network sobre estilos de vida saludables

La Universidad de Cádiz participa como socio destacado en el proyecto europeo European Youth Cancer Network (YARN), una iniciativa cofinanciada por la Unión Europea a través del programa EU4Health que busca mejorar la calidad de vida de jóvenes que viven con y más allá del cáncer.

Desde la UCA, el catedrático David Jiménez Pavón y su grupo de investigación MOVE-IT (CTS-1038) lideran el paquete de trabajo WP6 – Healthy Lifestyles, centrado en la promoción de estilos de vida saludables entre jóvenes con experiencia oncológica en distintos países europeos. El equipo gaditano se encarga de desarrollar y pilotar protocolos basados en la evidencia científica para evaluar la calidad de vida, la condición física y los hábitos de salud de esta población, así como de co-crear recomendaciones prácticas de ejercicio y hábitos saludables. Además, coordina las acciones de traducción, formación, comunicación y difusión en España, y apoya el desarrollo de materiales multilingües y estrategias de participación en políticas públicas de salud.

La contribución de la Universidad de Cádiz en este proyecto se apoya en la experiencia multidisciplinar del grupo MOVE-IT en investigación sobre actividad física, promoción de la salud y bienestar en personas con enfermedades crónicas, reforzando su papel como referente nacional e internacional en este ámbito.

Sobre el proyecto YARN

El proyecto YARN reúne a 19 beneficiarios y 39 entidades asociadas de 28 países europeos bajo la coordinación de Youth Cancer Europe, conformando la mayor red de colaboración continental dedicada al cáncer juvenil. Asimismo, esta iniciativa amplía la red europea de jóvenes afectados por cáncer, con un enfoque en el apoyo entre iguales, la creación de redes sociales y el desarrollo de herramientas digitales que mejoren el acceso a información fiable, especialmente para quienes afrontan recaídas, cáncer metastásico o efectos secundarios del tratamiento.

A través de grupos focales, visitas entre pares, programas formativos, seminarios y talleres, el proyecto implementa estándares de atención psicosocial, ofrece apoyo educativo y profesional, y desarrolla recursos para el seguimiento a largo plazo y la transición asistencial basados en la evidencia.

Además, YARN promueve los principios de Equidad, Diversidad e Inclusión (EDI) en instituciones sanitarias y comunidades de pacientes, introduce programas de ejercicio y bienestar, y formará a 100 jóvenes defensores en salud en su Advocacy, Cancer & Empowerment Academy (ACE Academy). El proyecto mantiene y amplia su plataforma digital multilingüe para garantizar la máxima visibilidad y sinergia con otras iniciativas europeas.

Esta participación consolida la presencia de la Universidad de Cádiz en el ámbito de la investigación europea en salud y estilos de vida, y refuerza su compromiso con la transferencia del conocimiento y la cooperación científica internacional.