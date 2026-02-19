La investigadora de la UCA Marina Murillo, Premio al Joven Talento Científico Femenino en Matemáticas

La profesora de la Universidad de Cádiz Marina Murillo ha sido galardonada en la categoría de Matemáticas y Ciencias Afines en la VI Edición de los Premios al Joven Talento Científico Femenino, organizados por la Fundación Real Academia de Ciencias de España (FRACE) y Mastercard. Estos premios reconocen la trayectoria y la excelencia de jóvenes científicas españolas y buscan impulsar su visibilidad y liderazgo en disciplinas STEM.

El acto de entrega se celebró el pasado martes en la sede de la Real Academia de Ciencias, en Madrid, y contó con la presencia del subsecretario de Ciencia, Innovación y Universidades, Carlos Marco Estellés. En esta edición se han reconocido las contribuciones de cuatro investigadoras en sus respectivos campos, consolidándolas como referentes para nuevas generaciones de científicas.

Marina Murillo, nacida en Cádiz en 1987, es actualmente profesora titular de Universidad en el Departamento de Matemáticas de la UCA y responsable del grupo de investigación FMQ257 Geometría de Operadores y Series en Espacios de Banach. Su investigación se centra en el análisis matemático, especialmente en teoría de operadores, sistemas dinámicos y cálculo fraccionario. Cuenta con 80 publicaciones, de las que 75 son artículos de investigación en revistas internacionales de primer nivel.

El jurado ha reconocido sus contribuciones al estudio de ecuaciones integro-diferenciales, la dinámica de operadores en espacios de Banach y el comportamiento asintótico de soluciones de ecuaciones en derivadas parciales. Al recibir el premio, Murillo ha afirmado que “recibir este premio es un gran honor para mí. Iniciativas como esta son esenciales para visibilizar el trabajo de las mujeres en la ciencia y motivar a las nuevas generaciones a involucrarse en campos donde históricamente han estado poco representadas. Espero que este reconocimiento contribuya a seguir rompiendo barreras y estereotipos y fomentando la igualdad en la investigación y la educación científica”.

Su brillante trayectoria académica comenzó en la propia Universidad de Cádiz, donde cursó la Licenciatura en Matemáticas, obteniendo el Premio Extraordinario de Licenciatura y el Premio Manuel Caballero a la Excelencia Discente, con 39 matrículas de honor. En 2010 fue reconocida como la estudiante con mejor expediente académico de España entre todas las titulaciones. Posteriormente realizó el Máster Universitario de Investigación Matemática en la Universitat Politècnica de València (UPV) y obtuvo el doctorado bajo la dirección de Alfred Peris.

A lo largo de su carrera ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el Premio de Investigación Matemática Vicent Caselles de la Real Sociedad Matemática Española, el Premio a la Ciencia en la XII edición de los Premios Andaluces del Futuro y el Premio al Mejor Investigador menor de 35 años del Banco Santander en la categoría de Ciencias de la Universitat Jaume I.

En la VI Edición de los Premios FRACE al Joven Talento Científico Femenino, además de Marina Murillo en la categoría de Matemáticas y Ciencias Afines, han sido reconocidas Izaskun Jiménez Serra con el premio en Física y Química y Ciencias Afines, Biola Javierre Martínez en Biología y Geología y Ciencias Afines, y Jelena Radjenovic Tankosic en Aplicaciones de la Ciencia a la Tecnología. Asimismo, se han concedido cuatro accésits a investigadoras menores de 30 años: Carmen Martínez Alonso en Física y Química, María Jaenada Malagón en Matemáticas, Pilar Jurado Angulo en Biología y Geología y María Rocío del Amor del Amor en Aplicaciones de la Ciencia a la Tecnología.

En esta edición de los Premios FRACE se han recibido 346 candidaturas. En la categoría de Matemáticas se presentaron 25 candidaturas, mientras que 67 correspondieron a Física y Química, 149 a Biología y Geología y 105 a Aplicaciones de la Ciencia a la Tecnología. Cada una de las ganadoras ha recibido una dotación económica de 2.500 euros para apoyar el desarrollo de su labor científica.

Desde su primera edición en 2019, los galardones de FRACE y Mastercard han reconocido a 28 jóvenes científicas.