La instalación de los palcos de Semana Santa en la Catedral divide a comerciantes y hosteleros

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, la plaza de la Catedral de Cádiz ya está inmersa en los preparativos de esta celebración. Hace varias semanas que comenzó la instalación de los palcos en esta zona de la ciudad, así como en otras cercanas como la plaza de San Juan de Dios, lo que supone el movimiento y disminución de algunas terrazas y la dificultad del paso para los peatones por algunos tramos.

En el caso de la Catedral es más evidente porque el recorrido se estrecha y apenas quedan dos pasillos libres, uno donde se encuentra ubicada la mayoría de bares y comercios, y otro en el centro por donde desfilan los pasos durante la Semana Santa.

Este momento, que se repite cada año, no deja de ser una molestia para muchos de los comerciantes y hosteleros, que expresan opiniones encontradas. Pedro Pablo Hidalgo, propietario de la pastelería Casa Hidalgo, es uno de los más críticos con la instalación de estos palcos. "Al colocar tanto palco, las terrazas de alrededor se ven obligadas a desplazarse y eso nos arrincona, porque los clientes mueven las mesas y las sillas y alguna de nuestras puertas se ve colapsada o muy agobiada. Y cuando salen las procesiones el espacio que queda para el público de pie es tan pequeño que se forma un tapón".

El propietario de Casa Hidalgo ve más dificultades y es cuando sus trabajadores terminan su jornada laboral. "Somos nueve personas y nos hemos visto en la tesitura de que el personal esté ya vestido de calle y haya tenido que esperar mucho tiempo para poder salir del trabajo y de la plaza". Además, confiesa que la acumulación de personas deseosas de disfrutar de la Semana Santa no le influye a nivel económico. "A mí la concentración de gente no me favorece, me favorece más o igual si no están los palcos".

El propietario de Casa Hidalgo cree que la Semana Santa no le beneficia económicamente, especialmente, pero sí tiene claro que le afecta "en molestias, sin duda". Desde su punto de vista como ciudadano considera que "es una colonización excesiva del espacio, aún entendiendo que es uno de los tres pilares de Cádiz" y por ello opina que "quizá una de las soluciones sería poner menos gradas. En Carnaval la gente está de pie y no pasa nada", concluye.

Una de las terrazas ubicadas en la plaza de la Catedral. / Julio González

Carlos Martín, uno de los propietarios del Kiosco La Catedral, afirma que la instalación de los palcos también les influye "porque la gente pasa por medio de la plaza ante las barreras que se encuentran con las mesas y el poco espacio que queda libre, por lo que el recorrido por delante de nuestra tienda es menor. Se nota que la afluencia cae". Según Carlos, muchos guías permanecen en el centro de la plaza para dar sus explicaciones y con los palcos el acceso a su comercio por parte de los turistas es complicado porque deberían dar toda la vuelta. No obstante, sostiene que "durante la Semana Santa sí vendemos más aunque también es cierto que a veces se crean tapones de gente en la puerta y no pueden ni entrar". En su caso, propondría un acceso directo a las tiendas para que los posibles clientes no tengan que desviarse.

CaiCoffee es uno de los establecimientos hosteleros ubicados en plena plaza de la Catedral y donde la terraza funciona a pleno rendimiento todo el día. Agustín de la Fuente, que es su propietario, no tiene quejas al respecto de la instalación de los palcos este 2025. "Este año estamos contentos porque hemos podido mantener todas las mesas. El año pasado sufrimos más restricciones". Las 18 mesas se montan, "todas o casi todas", hasta las cuatro de la tarde "para no estorbar a nadie, pero es normal porque se concentra mucho público". Sin embargo, deja claro que "la Semana Santa comercialmente nos perjudica más que nos beneficia porque a la gente le gusta las terrazas y nosotros nos quedamos sin ellas por las tardes".

Uno de los bares míticos de la plaza de la Catedral es El Terraza, a quien esta polémica casi ni le roza. Así lo afirma Ronald Beltrán, uno de los empleados del local, quien subraya que "a nosotros no nos afecta porque mantenemos la terraza, aunque sé que a nuestros compañeros sí, porque les quitan mesas y según calculamos pueden perder un 20% de las ventas. Nosotros desde el Jueves Santo y hasta el domingo ya tenemos reservas de entre 60 y 80 personas al día, reservas que están confirmadas desde hace tres meses, por lo que las ventas suben. Trabajamos con clientela de Cádiz que siempre viene y le gusta sentarse acá porque sabe que tiene la terraza operativa todo el tiempo", finaliza.