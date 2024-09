Inicio del curso escolar en Cádiz: La falta de docentes para alumnos NEAE, preocupación para las familias

El inicio del curso escolar en la provincia de Cádiz ha estado acompañado de diversas problemáticas que han generado preocupación entre la comunidad educativa. La falta de profesorado y la gestión deficiente del servicio de comedores escolares son algunas de las principales quejas, lo que ha llevado a familias y asociaciones de padres y madres (AMPAS) a movilizarse para exigir mejoras inmediatas. En este escenario, la Federación Local de AMPAS de Cádiz, Flampa Gades, ha asumido un rol clave, actuando como portavoz de las demandas de las familias.

Con más de 35 años de historia, Flampa Gades ha sido un puente constante entre las familias y los centros educativos de la capital. Surgida del compromiso compartido, se estructura a través de asambleas donde se unen para defender un sistema educativo inclusivo y de calidad. "Nuestra lucha es por la excelencia en la educación pública", expresa su presidente, Raúl Lucas López, “y nuestro objetivo, inquebrantable, mejorar, y denunciar todo aquello que mancilla la pureza de la educación pública”.

Uno de los puntos que ha generado mayor inquietud en este inicio de curso es la falta de profesorado, especialmente en áreas sensibles como la atención a estudiantes con necesidades especiales (NEAE). Esta carencia afecta directamente a la inclusión y al desarrollo adecuado de estos alumnos, que dependen de un personal especializado para garantizar su bienestar y aprendizaje.

“Es inadmisible que, a estas alturas, sigamos enfrentando la falta de recursos humanos en los centros, sobre todo en el caso de los más vulnerables, como los alumnos con necesidades especiales”, subraya Raúl Lucas, quien destaca que “esta situación es particularmente grave en un contexto en el que la educación inclusiva es un pilar fundamental del sistema educativo público, y la falta de profesionales no sólo compromete el aprendizaje de estos estudiantes, sino también la igualdad de oportunidades dentro de las aulas”

Otro foco de descontento entre las familias ha sido el nuevo contrato del servicio de comedor escolar, gestionado por grandes empresas externas, en detrimento de las cocinas in situ que reclamaban las AMPAS. La empresa Servei D’Apats, del Grupo Mediterránea, adjudicataria del contrato, ha sido objeto de duras críticas por parte de Flampa Gades, que ha denunciado hasta 14 incumplimientos graves o muy graves en 12 colegios públicos de Cádiz. Entre las principales quejas se señalan la insuficiente cantidad de comida, la baja calidad de los menús y la falta de personal de apoyo para el alumnado.

Raúl Lucas señala que la federación ya había advertido en junio sobre los problemas potenciales del nuevo modelo de gestión de comedores, pero que sus advertencias no fueron atendidas por parte de la Junta de Andalucía. "Pedíamos comedores con cocinas in situ, gestionadas por personal del propio colegio. Sin embargo, la Junta ha optado por centralizar el servicio en grandes empresas, muchas de ellas no andaluzas, que proporcionan catering multinacional de baja calidad. La comida resulta insuficiente y no cumple con los estándares necesarios para un servicio esencial como este", denuncia el portavoz de Flampa.

La federación ha presentado un informe detallado a la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) y a la Delegación de Desarrollo Educativo en Cádiz, exigiendo sanciones para la empresa y su exclusión de futuras licitaciones. Según los datos recopilados por Flampa y por el Plan EVACOLE de la Consejería de Salud y Consumo, la empresa ha distribuido entre un 15% y un 50% menos de comida de lo estipulado en algunos platos. Este déficit afecta especialmente al alumnado del Programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil (PRAI), que depende del comedor para cubrir sus necesidades básicas.

El comienzo del curso escolar también ha estado marcado por problemas significativos en las infraestructuras de varios centros. A pesar de las promesas de la administración de realizar reparaciones durante el verano, muchas de estas mejoras no se han llevado a cabo. Los estudiantes y profesores se enfrentan a ventanas y puertas deterioradas, falta de mantenimiento en los ascensores para alumnado con movilidad reducida, y aulas en mal estado, que reflejan una falta de atención a las necesidades básicas de los centros.

“La dejadez por parte de la Junta es evidente”, expresa Raúl Lucas. “El curso pasado se llegó a cerrar un colegio entero por falta de recursos, y no sería el único. En los últimos 20 años, hemos visto el cierre de al menos 9 colegios en Cádiz, todos públicos. Consideramos que hay un claro plan de privatización que favorece a la escuela concertada, relegando a la pública a un segundo plano”, señala el presidente.

En cuanto a los Caminos Escolares Seguros, a pesar de la colaboración entre el Ayuntamiento de Cádiz y la Dirección General de Tráfico (DGT), el portavoz de la federación apunta que las infraestructuras viales siguen siendo un obstáculo significativo para la seguridad de los alumnos. “Antes de promover Caminos Escolares Seguros, se debería actualizar la infraestructura de las calles. El mobiliario urbano no ha sido mejorado ni se ha llevado a cabo el mantenimiento necesario para garantizar que los niños puedan ir al colegio a pie o en bicicleta con seguridad”, añade.

A pesar de los desafíos, desde Flampa Gades insisten en la necesidad de seguir luchando por una escuela pública de calidad y en la importancia de generar comunidad. “Nuestro objetivo es claro: defender la escuela pública y mejorar su calidad, que es lo que más preocupa a las familias para asegurar el futuro laboral de sus hijos. Creemos en la comunidad educativa, donde las familias, el alumnado y el profesorado trabajen juntos. Por eso, este año celebraremos unas olimpiadas para primaria, como un ejemplo de cómo podemos unirnos y fortalecernos”, concluye el presidente de la federación.

El inicio escolar en Cádiz ha dejado al descubierto una serie de problemáticas que requieren una atención urgente por parte de las autoridades. Las demandas de las familias, articuladas a través de Flampa Gades, subrayan la necesidad de un compromiso mayor con la educación pública, tanto en recursos humanos como en infraestructuras y servicios esenciales como el comedor. La comunidad educativa seguirá luchando para garantizar una educación de calidad para todos los niños y niñas de la ciudad.